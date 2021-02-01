Многодетная мать пойдет под суд за истязание шестилетней дочери

Камчатские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, обвиняемой в истязании 6-летней дочери.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, женщине инкриминируются п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица) и ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным следствия, преступление обвиняемая совершила в период с января по октябрь 2020 года.

«Из ложно понимаемых методов воспитания, из-за того, что девочка постоянно хотела кушать и хватала еду со стола, систематически кулаками и ладонями рук наносила 6-летней дочери удары по лицу и телу и привязывала девочку к кровати, на длительное время оставляя ее без еды и питья», - сказали в СКР.

Обвиняемая проживала совместно с мужем и еще пятью детьми. Родители нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Дети изъяты, и помещены в центр социального обслуживания.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.