Собственность края прирастёт землями Минобороны

На необходимости продолжить работу по передаче земель, принадлежащих министерству обороны, в собственность края, заострил внимание губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ на еженедельном оперативном совещании.

На сегодня согласована передача в собственность Камчатского края земельных участков в микрорайоне «26 км» в городе Елизово, посёлках Ключи и Вулканный, которые находятся в собственности министерства обороны РФ. Ранее губернатор договорился об этом с командующим Тихоокеанским флотом Сергеем Авакянцем в ходе рабочей встречи во Владивостоке. На еженедельном оперативном совещании глава региона отметил, что данный вопрос находится на контроле полномочного представителя губернатора Камчатского края в Москве Сергея Жукова, при этом необходимо ускорить процесс передачи земель на уровне края.

«Нужно добиваться ритмичного и быстрого завершения этого процесса и дальше готовить следующий пакет земельных участков. Сначала нужно определить первоочередные участки в Петропавловске-Камчатском и дальше работать в направлении передачи земель от Минобороны в собственность региона», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, ранее глава региона сумел договориться с военным ведомством по вопросам получения дополнительных земель под строительство жилья. По итогам визита на Камчатку министра обороны России Сергея Шойгу в активную фазу вступили переговоры о передаче не используемых военными земель для строительства гражданских объектов. В Петропавловске, Елизовском районе и других населённых пунктах множество перспективных площадок под застройку принадлежат министерству обороны, однако фактически не используются. Долгие годы эту проблему не удавалось сдвинуть с мёртвой точки.