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Анатолий Укипа из Анавгая – народный ведущий «Берингии-2021»

Анатолий Укипа из Анавгая – народный ведущий «Берингии-2021»

1 февраля подведены итоги голосования кандидатов на роль народного ведущего зимнего фестиваля «Берингия». Голосование стартовало 25 января на сайте beringia41.ru и завершилось в 23:00 28 января.

Среди кандидатур были два представителя Камчатского края - ведущие Анатолий Укипа и Александр Мищенко, Антон Авдуевский из Красноярского края и Евгений Токарь из Владивостока, а также москвичи – актеры Александр Молочко и Валерий Закутский, журналист и телеведущий Григорий Манёв. Все они имеют опыт ведения мероприятий с числом гостей от тысячи человек.

Голоса интернет-голосования распределились следующим образом: Анатолий Укипа – 100456 голосов; Валерий Закутский – 36207; Григорий Манёв – 33703; Александр Молочко – 25514; Александр Мищенко – 13605; Евгений Токарь – 10257; Антон Авдуевский – 10015.

Жюри столкнулось с трудностями при подсчете: сайт не выдержал наплыва желающих проголосовать, несколько раз зависал, были также зафиксированы dos-атаки. В оперативном режиме сайт перевели на более надежную платформу, а пересчетом голосов, который пришлось ввести из-за автоматизированных накруток, занялась специально созданная рабочая группа.

Жюри, в состав которого, помимо членов организационного комитета гонки, вошли представители камчатских СМИ, сферы культуры, туризма, собралось на итоговое очное совещание вечером 1 февраля. На заседании были просмотрены презентационные ролики всех кандидатов, принят самоотвод Евгения Токаря, рассмотрены результаты голосования, в том числе разобрана ситуация с dos-атаками.

В ходе обсуждения был определен победитель голосования - Анатолий Укипа. Он получает звание «народного ведущего» и будет принимать вместе с другими ведущими участие во всех берингийских мероприятиях: детской гонке «Дюлин», гонке-прологе, старте основной гонки в Эссо, церемонии завершения гонки в Оссоре, «Елизовском спринте», «Снежном пути» в Петропавловске, программе «Делового Форума».

«Единогласно членами жюри было решено подключить к ведению мероприятий зимнего фестиваля «Берингия» всех подавших заявки в качестве соведущих, учитывая, что берингийские мероприятия пройдут с большим разбросом по времени и площадкам. Здесь участие всех конкурсантов будет полезным для организаторов и режиссерских групп каждого мероприятия, особенно для усиления режиссёрских команд праздников «Снежный путь» и «Елизовский спринт»», – заявил заместитель председателя организационного комитета зимнего фестиваля «Берингия – 2021», первый вице-губернатор Камчатского края Сергей НЕХАЕВ.

Житель поселка Анавгай Камчатского края Анатолий Укипа, получивший более 100 тысяч голосов, в своем аккаунте Instagram поблагодарил всех за поддержку: «Я очень рад, и меня переполняют эмоции, что всё получилось. Буду стараться, ведь мне оказали такое доверие!»

В ходе заседания жюри были рассмотрены предложения по распределению ведущих по мероприятиям с учетом специфики и их опыта работы. Также принято решение о создании в следующем году единой режиссерской команды, которая займется координацией работы ведущих на всех площадках зимнего фестиваля «Берингия», а конкурс на выбор «Народного ведущего Берингии» станет ежегодным.

Полный состав ведущих «Берингии -2021»:

Детскую гонку «Дюлин», гонку-пролог, старт основной гонки в Эссо, церемонию завершения гонки в Оссоре, «Деловой Форум» проведут следующие участники конкурса «Народный ведущий «Берингии»:

«Народный ведущий» Анатолий Укипа (Камчатка)

Валерий Закутский (Москва)

Григорий Манев (Москва)

Александр Молочко (Москва)

Александр Мищенко (Камчатка)

Антон Авдуевский (Красноярск)

Мероприятия праздника «Снежный путь» проведут:

«Народный ведущий» Анатолий Укипа

Андрей и Артем Днепровские - организаторы мероприятий праздника «Снежный путь»

Дмитрий Шадрин

Валерий Данилов (Валерон)

Михаил Борисов и Виктор Миллер

Алексей Демьяненко и Иннокентий Кулешов

Мероприятия праздника «Елизовский спринт» проведут:

«Народный ведущий» Анатолий Укипа

Максим Кассап (Макс 8) - организатор мероприятий праздника «Елизовский спринт»

Дмитрий Шадрин

Валерий Данилов (Валерон)

Напомним, зимний фестиваль «Берингия– 2021» включает в себя несколько больших мероприятий. Это детская гонка «Дюлин», которая пройдет 21 февраля, гонка-пролог, намеченная на 22 февраля, праздники «Елизовский спринт» и «Снежный путь», деловой форум «Дальний Восток – зима открытий», а также «Кубок Берингийского единства» в селе Эссо, который пройдёт 27 февраля, и праздник закрытия гонки в Оссоре, который намечен на 13 марта. Каждое мероприятие предполагает большое число площадок, до 23-х, работающих одновременно.

берингия
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