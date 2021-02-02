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Познавательная викторина «Берингия: от старта до финиша» на сайте краевой библиотеки

Познавательная викторина «Берингия: от старта до финиша» на сайте краевой библиотеки

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова предлагает попробовать свои силы в викторине «Берингия: от старта до финиша» на сайте библиотеки kamlib.ru. Она пройдет с 1 февраля по 5 марта. Первых пять участников-победителей ждут призы - книга Александра Смышляева «Первопроходцы «Берингии»» с дарственной надписью автора и памятный подарок от библиотеки.

Дать правильные ответы на вопросы викторины поможет уникальный полнотекстовый ресурс газетных материалов, посвященных Берингии, который размещен на главной странице сайта библиотеки.

В рубрике представлена обширная подборка статей периодической печати, которые были посвящены гонке и выходили в свет на протяжении тридцати лет. Вся информация структурирована по годам проведения соревнований и содержит ссылки на периодические издания, с указанием дат и номеров выпусков.

Читатели получат возможность, не выходя из дома, узнать все интересное, что произошло за тридцатилетнюю историю гонки, проникнуться атмосферой традиционного спортивного праздника и поучаствовать в интересной викторине.

Справки по телефону: 25-25-61.

берингия
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