Рабочая группа «Берингии» посетила питомники «Кайныран» и «Снежные псы»

Рабочая группа по вопросам сохранения и поддержания традиций народов Севера продолжает посещение питомников ездовых собак, в ходе которых обсуждает с каюрами вопросы, связанные с развитием северного ездового собаководства как отрасли хозяйствования.

Члены рабочей группы фиксируют все предложения каюров, которые будут обобщены и переданы оргкомитету гонки.

28-29 января 2021 года руководитель рабочей группы Валентина БРОНЕВИЧ вместе с членом рабочей группы, секретарём Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Надеждой ЛАЗУТИНОЙ посетили питомники «Кайныран» и «Снежные псы».

«Номинация «За верность традициям Севера» открыта для всех каюров, готовых пройти трассу «Берингии» на деревянной нарте. Процедура участия проста и максимально прозрачна», – рассказала председатель рабочей группы Валентина Броневич.

На встрече с владелицей питомника ездовых собак на этнокультурном стойбище «Кайныран» Анфисой Бразалук, восьмикратной участницей «Берингии», обсуждались перспективы развития кормовой базы для собак в Камчатском крае и возможности совершенствования традиционной деревянной нарты для её дальнейшего использования в гонке.

«Я буду готова участвовать в номинации «За верность традициям Севера» на следующий год.Гонку планирую посвятить своим родителям: Илларионовой Ольге Павловне и Бразалук Илье Ивановичу, которые когда-то встретились в селе Карага Карагинского района», - рассказала Анфиса БРАЗАЛУК.

Многократный победитель «Берингии», владелец питомника «Снежные псы» Андрей Семашкин во время встречи рассказал, что собирается улучшить конструкцию нарты.

«Я планирую самостоятельно изготовить деревянную нарту, используя традиционные знания своего народа, но при этом сделать её легкой, удобной и подвижной для гонок на собачьих упряжках», - рассказал Андрей СЕМАШКИН.

Номинация включает в себя несколько премий: для всех каюров, прошедших весь маршрут на традиционной деревянной нарте; для трёх победителей, показавших наименьшее время прохождения всех этапов гонки; премия имени Алексея Спиридоновича Колегова - для ветерана-каюра, наибольшее количество раз участвовавшего в номинации «За верность традициям Севера»; премия «За национальный колорит». Сумма призового фонда будет установлена оргкомитетом.

«Жаль, что мы не смогли пообщаться на питомниках с каюрами Расулом Холмуродовым и Вячеславом Демченко, которые в это время были на тренировочной трассе. Гонка развивается, вместе с ней развивается и наша номинация. Мы всегда готовы обсуждать с участниками те или иные моменты, связанные с развитием номинации «За верность традициям Севера». Рабочая группа старается сделать её максимально открытой и всегда готова к диалогу», – отметила Валентина Броневич.

Напомним, номинация «За верность традициям Севера» была учреждена в 2016 году в целях сохранения и популяризации традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов, самобытной культуры коренных народов Севера в Камчатском крае, а также сохранения уникальных традиций северного ездового собаководства.