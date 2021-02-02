Юрий ТРУТНЕВ: Наша главная цель – сделать жизнь дальневосточников лучше

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ провёл выездное совещание по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год.

В мероприятии приняли участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, главы одиннадцати дальневосточных регионов, руководители институтов развития.

«Главная задача совещания – сделать так, чтобы мы работали единой командой. Итогом будет разработка коэффициента эффективности по всем направлениям деятельности для достижения целей, поставленных на 2021 год. Наша главная цель - чтобы дальневосточники жили лучше, чтобы условия жизни становились более комфортными», – открыл совещание Юрий Трутнев.

За шесть лет утверждено 57 федеральных законов для развития Дальнего Востока и Арктической зоны, в том числе в 2020 году принято 11 федеральных законов, из них семь касается Дальнего Востока, а четыре – Арктики. Так, для Арктической зоны утверждены новые инструменты развития, включая создание преференциальных режимов для привлечения инвестиций и стимулирования освоения углеводородных ресурсов Таймыра.

Рассматривалось совершенствование преференциальных режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта. Подписаны соглашения с резидентами ТОР и свободного порта почти на 3 трлн рублей, фактически вложено инвесторами 964,9 млрд рублей, создано 53,3 тыс. рабочих мест. В 2020 году в ТОРы привлечено 87 резидентов, создано 8,2 тыс. рабочих мест. Резидентами свободного порта стали 457 компаний, создано 6,3 тыс. рабочих мест. В Арктику привлечено 37 резидентов (заявленный объём инвестиций 179 млрд рублей), создается 4,4 тыс. рабочих мест. Фактически резидентами этих преференциальных режимов уже вложено 405 млрд рублей.

«Нам поверили более 2,6 тыс. компаний, которые обязались вложить в экономику Дальнего Востока и Арктики более 5 трлн рублей. С учётом масштаба спроса, финансового ресурса стран АТР и динамики международной конкурентной борьбы убежден, что подобную динамику можно сохранить. Наш первоочередной приоритет – сделать так, чтобы конвертировать заявленные намерения инвесторов в фактические инвестиции. Мы прислушиваемся к мнению бизнеса о том, что можно сделать лучше. Интересно, что самой часто упоминаемой инвесторами проблемой в преференциальных режимах была «высокая конкуренция с соседними странами»; после этого следовала обеспеченность инфраструктурой и повышение качества работы смежников и подрядчиков», – отметил в своём выступлении министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Ещё один блок работы – создание благоприятных условий для развития бизнеса. Когда разрабатывались преференциальные режимы, мы изучали практику работы с инвесторами в других странах. Сейчас на Дальний Восток приходится 34% зарубежных инвестиций, приходящих в Россию. Но мы живем в конкурентных условиях. Совершенствование преференциальных режимов идёт в Японии, Китае, Республике Корея, Малайзии. Надо улучшать условия для инвесторов на Дальнем Востоке. Прошу губернаторов принять активное участие в этом направлении», – заявил Юрий Трутнев.

Для обеспечения высокой клиентоориентированности при сопровождении инвесторов, более эффективного использования государственных ресурсов на основе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) формируется Единый институт развития. Он объединит ряд функций, которые выполняли различные институты развития, выступит оператором мер государственной поддержки инвестиционных проектов и сможет оказывать инвесторам полный цикл поддержки инвестиционных проектов. О планах развития Единого института развития доложил генеральный директор КРДВ Эдуард Черкин.

Инвесторы на Дальнем Востоке и в Арктике могут воспользоваться инфраструктурной субсидией. На Дальнем Востоке такая мера поддержки предоставлена 13 проектам. Для этого из федерального бюджета было выделено 25,3 млрд рублей. В свою очередь, инвесторами вложено 304 млрд рублей, создано 11,5 тыс. рабочих мест. В 2020 году для предоставления аналогичной субсидии в Арктической зоне РФ отобрано 6 проектов с объёмом инвестиций 214,5 млрд рублей. На создание инфраструктуры для этих проектов планируется направить 19,7 млрд рублей из средств федерального бюджета до 2024 года.

В 2020 году резиденты ТОР и СПВ получили новую возможность для своего бизнеса – субсидирование ставки по кредитам до 4%. В текущем году планируется увеличить субсидию до 1,5 ключевой ставки и выдать не менее 1 млрд рублей кредитов, а также предоставить такие субсидии для резидентов Арктической зоны РФ и выдать не менее 100 млн рублей кредитов.

Обсуждалось внедрение дальневосточной и арктической концессии – усовершенствованного механизма государственно-частного партнёрства, направленного на создание новых объектов инфраструктуры. В течение года будут разработаны необходимые нормативно-правовые акты.

Продолжается работа по улучшению инвестиционного климата. В 2020 году четыре региона ДФО вошли в топ-30, десять регионов повысили свои места в Национальном рейтинге. По поручению Юрия Трутнева Минвостокразвития России разработает план мероприятий, который позволит сохранить положительную динамику показателей в Национальном рейтинге для регионов ДФО и позволит повысить уровень инвестиционного климата в арктических регионах.

В реформировании институтов развития, проходящем по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, принимает участие ВЭБ.РФ. Работа над проектами, одобренными правительственной подкомиссией и получившими статус приоритетных для финансирования за счёт средств «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ), будет продолжена. Для этого создано подразделение Группы ВЭБ.РФ – АО ВЭБ.ДВ. Как проинформировал генеральный директор АО ВЭБ.ДВ Артём Довлатов, за 5 лет ФРДВ было профинансировано 24 проекта, реализуемых в ДФО, на общую сумму 67 млрд рублей, из них в 2020 году – 17 млрд рублей. Часть средств (20 млрд рублей), которые были вложены в проекты, уже вернулись и реинвестированы в развитие дальневосточной экономики. К 2024 году планируется увеличить участие ВЭБа в дальневосточных проектах на 100 млрд рублей.

Были представлены планы по цифровизации сервисов для инвесторов. Продолжится работа по совершенствованию интернет-портала, упростившего получение участков акваторий для выращивания аквакультуры. Система введена в промышленную эксплуатацию в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в 2018 году, за это время в пользование выдано 80 участков, общая сумма бюджетных поступлений составляет более 354 млн рублей. До конца июня планируется распространить действие сервиса на Северный рыбохозяйственный бассейн. Готова первая очередь системы Лесвосток.РФ: уже подписана дорожная карта о поэтапном внедрении системы на территориях двух пилотных субъектов – Хабаровского и Забайкальского краёв.

Обсуждалась реализация Национальной программы развития Дальнего Востока. В неё вошли 805 мероприятий с 23 показателями. В качестве ключевых ориентиров Национальной программы определены измеримые значения, установленные Указом Президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин - в своем выступлении обратил внимание на то, что для энергохолдинга дальневосточный регион является ключевым приоритетом. «Доля инвестиций в ДФО в 2020 году составила 58% от инвестиционной программы «РусГидро», достигнув 49 млрд рублей, а в 2021 году объём финансирования по ДФО вырастет до 86 млрд рублей или 70% от всей инвестиционной программы энергохолдинга. В прошлом году, кроме прямых инвестиций, компании Группы «РусГидро» уплатили в бюджеты регионов ДФО порядка 18 млрд рублей», – сообщил он.

В 2020 году энергохолдингом введены в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань мощностью 126 МВт, дизельные электростанции в посёлках Оленёк и Тикси, солнечная электростанция на территории Нижне-Бурейской ГЭС, новые объекты электросетевого комплекса. «РусГидро» приступило к реализации проектов по строительству новых газовых электростанций ДФО в рамках госпрограммы модернизации тепловой энергетики: Хабаровской ТЭЦ-4, Артёмовской ТЭЦ-2, 2-й очереди Якутской ГРЭС-2. Запланирована модернизация Владивостокской ТЭЦ-2. Прорабатывается вопрос по включению в программу проектов по увеличению мощности Нерюнгринской ГРЭС на 430 МВт и Партизанской ГРЭС на 280 МВт. Разработаны и утверждены комплексные программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса ряда дальневосточных регионов, включая Приморский край и Сахалинскую область. С учётом интенсивного развития экономики ДФО актуальным становится вопрос перспективного строительства новых гидроэлектростанций на притоках Амура, которые ещё будут нести противопаводковую функцию.

По итогам совещания принято решение обозначить среднесрочную перспективу. Среди задач – обеспечить рост и диверсификацию экономики: совершенствовать преференциальные режимы, обеспечить реализацию крупнейших проектов, привлечь не менее 1 трлн рублей новых инвестиций, запустить механизм дальневосточной и арктической концессии, поддержать проекты льготным финансированием под 2%, запустить инновационный научно-технологический центр на острове Русский.