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Владимир СОЛОДОВ: необходимо усилить сотрудничество Камчатки с другими регионами

Владимир СОЛОДОВ: необходимо усилить сотрудничество Камчатки с другими регионами

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ подчеркнул, что взаимодействие с другими регионами Российской Федерации показывает эффективность и в дальнейшем эта работа будет только наращиваться. С некоторыми субъектами уже налажен контакт, заключаются соглашения о сотрудничестве.

«В связи с этим хочу поручить аппарату в целом вести свод межрегионального сотрудничества, а коллегам по профилю — вести каждое отдельное соглашение. У нас уже началось активное взаимодействие с республикой Татарстан. Мы перенимаем их практику работы бюджетных учреждений, выстраивания работы по расчёту нормативов, а также по повышению качества государственного управления. В феврале запланирован визит коллег из Новгородской области и республики Удмуртия. Удмуртия, например, — один из лидеров по экспорту продуктов малого и среднего бизнеса и их позиционирования. У Новгородской области очень интересный опыт по историческому профилю и взаимодействию с военно-историческим обществом. Представители этого региона могут выступить в качестве экспертов в создании музея воинской славы на Камчатке. Есть договорённость с Мурманской областью по заключению соглашения в части Северного морского пути. В мае мы должны выйти на соглашение с республикой Горный Алтай по туризму, соответственно, уже сейчас нужно начинать его готовить. Я провёл переговоры с Амурской областью по поставкам для сельского хозяйства. Также одно из магистральных направлений — это подготовка соглашения с Москвой, по которому есть предварительное понимание по сотрудничеству в сфере туризма и предпринимательства», — рассказал Владимир Солодов.

Напомним, губернатор Камчатки проводит личные встречи с представителями разных регионов страны, всероссийских организаций и российского парламента, чтобы определить основные направления дальнейшего сотрудничества.

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