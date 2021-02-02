Камчатские больницы постепенно выводят из режима ковидных моногоспиталей

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на Камчатке постепенно стабилизируется, что позволяет сократить количество «ковидных» койко-мест и начать перевод медучреждений региона на плановый режим работы. По мнению министерства здравоохранения Камчатского края, на обстановку повлияла развернутая массовая вакцинация населения – самая надежная профилактика заболевания.

«Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку, а также наметившуюся за последние две недели тенденцию к снижению количества госпитализированных пациентов – в воскресенье было госпитализировано всего 9 человек – было принято решение вывести из состава ковидных госпиталей «Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена КУЧЕРЕНКО.

Накануне кожвендиспансер закончил выписку всех пациентов. Уже заключен договор на организацию дезинфекции и санитарной обработки помещений. Весь мягкий инвентарь проходит обработку в специальных дезинфекционных камерах. Пятого февраля, при условии, что все смывы на коронавирусную инфекцию и на внутрибольничные инфекции будут отрицательными, учреждение приступит к плановой работе и начнёт приём пациентов по профилю.

«Стационар кожно-венерологического диспансера находится по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского д.3. Стационар будет принимать пациентов с острым течением болезни, а также по жизненно важным показаниям. Поликлиника этого учреждения находится по адресу: ул. Кавказская, д. 26», – добавила Елена Кучеренко.

К первому марта на плановый режим работы должна перейти краевая больница имени Лукашевского. В ближайшие дни там сократят коечный фонд на 20 коек. Также в планах, в случае если стабилизация ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией продолжится, сокращение койко-мест в госпитале долечивания на 30 километре, развёрнутом на базе «Елизовской районной больницы».

Напомним, прививка является самой надежной профилактикой COVID-19.