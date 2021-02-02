«Обучающая экспедиция: Камчатка-2021»: край присоединяется к проекту

Презентация проекта «Обучающая экспедиция: Камчатка-2021» состоялась на Камчатке. В обсуждении принял участие губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ.

Участники проекта будут обучаться современным методам решения задач с помощью методологии «Сервис-дизайн» и смогут применить эту методологию для решения конкретных задач регионов. С помощью запросов жителей того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.

По предложенной губернатором теме команда будет решать конкретную задачу в регионе. По завершении пилотных проектов планируется составление «белой книги» кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.

Организаторы мероприятия отметили, что Камчатка была выбрана одним из пилотных регионов, где планируется реализация этого проекта. Главная задача — вовлечение жителей края в реализацию инициатив и выстраивание диалога между властью, обществом и бизнесом.

Глава региона отметил, что Камчатский край готов присоединиться к участию в проекте. При этом, по его словам, в регионе жители уже активно вовлечены в проектирование городской среды. Необходимо подумать над теми сферами, где ещё можно применить реализацию данного проекта.

«Хотел бы предложить подумать над реализацией проекта в Вилючинске, который стратегически важен для Камчатки с точки зрения социально-экономического развития региона. В городе уже реализуется ряд проектов и при этом еще достаточно много работы в этом направлении, в том числе по проектированию», — отметил Владимир Солодов.

Министр экономического развития Камчатского края Юлия Морозова рассказала, что в рамках предварительного обсуждения проекта сфера благоустройства городской среды была выбрана первоочередной для «Сервис-дизайна». При этом можно затронуть также такие направления, как почтовое обеспечение, транспорт, обеспечение продуктами местных товаропроизводителей и т.д.