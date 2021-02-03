КАМЧАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ

Прошедший 2020 год стал юбилейным для Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России. Ровно 10 лет назад, 9 июня 2010 года, в Камчатском крае было зарегистрировано региональное отделение Ассоциации.

За этот период по результатам своей работы организация вошла в число лучших региональных отделений АЮР, и в этом заслуга многих её членов, которые своим бескорыстным трудом на благо развития гражданского общества в крае обеспечили возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь, в том числе с применением примирительных процедур.

На протяжении последних четырех лет Камчатское региональное отделение Ассоциации возглавляет Георгий Ильин, Заслуженный юрист РФ, председатель Арбитражного суда Камчатского края в почетной отставке, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по медиации и во многом успехи связаны с его активной жизненной позицией, направленной на решение задач, стоящих перед региональным отделением.

Самое главное, что результаты работы Камчатского регионального отделения налицо. Ассоциация юристов России подвела итоги рейтингования региональных отделений АЮР за IV квартал 2020 года. По его результатам Камчатская организация вошла в тройку лучших региональных отделений АЮР, наряду с Краснодарским и Ульяновским региональными отделениями. По итогам 2020 года Камчатское региональное отделение возглавило этот рейтинг и в России признано лучшим.

Руководство Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России благодарит коллег за проделанную работу.