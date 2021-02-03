Благоприятный прогноз: объём добычи лососей на Камчатке может составить около 360 тысяч тонн

Предварительные прогнозы рыбохозяйственной науки на лососёвую путину 2021 года обсудили в ходе совещания под председательством губернатора Камчатского края Владимира СОЛОДОВА.

«Благодаря нашей совместной с рыбохозяйственным комплексом работе нам удалось провести путину 2020 года бесперебойно, несмотря на вызовы коронавирусной инфекции, и это на самом деле хороший результат. Мы не допустили массовых заболеваний, остановки вылова ни в одном из вахтовых посёлков, серьёзных перебоев на рыбопромысловых судах. Были лишь разовые случаи, когда корабли проводили карантинные мероприятия. В целом путина состоялась, и это большая заслуга рыбохозяйственного сообщества совместно с органами власти. В то же время мы столкнулись со сложностями, в частности, объёмы подходов лососей отличались от прогнозируемых. Поэтому сейчас важно с учётом тех результатов, которые у нас уже есть, обсудить подготовку и прохождение лососёвой путины в 2021 году», — сказал Владимир Солодов.

В ходе совещания руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская сообщила, что, исходя из прогнозов учёных, в путину 2021 года будет освоено 359 тысяч 425 тонн тихоокеанских лососей. Предполагается, что основу промысла сформирует горбуша.

«Горбуша в этом году и на восточном, и на западном побережье прогнозируется в очень существенных объёмах. В целом по восточной Камчатке предполагается освоить порядка 150 тысяч тонн, а по западной, несмотря на то, что это поколение условно неурожайное, прогнозируемый объём вылова - 144 тысячи тонн. Следует отметить, что, начиная с 2015, а также в 2017, 2019 годах у нас шло стабильное нарастание нерестовых подходов нечётной линии, то есть условно неурожайной. Сейчас у нас наблюдается исторический максимум для этого поколения. По съёмкам мы видим очень большую численность учтённой молоди и высокие показатели ската. Если сохранятся благоприятные условия в период морской зимовки, океанического нагула, то мы рассчитываем на очень урожайное поколение, которое вернётся в 2021 году на западное побережье Камчатки», — сказала Нина Шпигальская.

Она также добавила, что объём прогнозируемого вылова нерки ниже, чем в 2020 году, но при этом соотносится с фактическими уловами прошлого года. Так, было освоено 29 тысяч 300 тонн, а прогнозируется 29 тысяч 496 тонн, в том числе на восточном побережье чуть более 9 тысячи тонн и на западном около 20 тысячи тонн.

«У нас есть два основных водных объекта, которые дают основные уловы нерки, — это бассейны рек Камчатка и Озерная. Там мы видим некоторое снижение запасов нерки. В наибольшей степени это прослеживается по бассейну реки Камчатка, поэтому там планируется реализовать усиленные меры по пропуску. Думаю, что на комиссии по анадромным видам рыб будут рассмотрены достаточно серьёзные меры по ограничению промысла, чтобы обеспечить необходимый уровень пропуска. По реке Озерной в целом состояние стабильное с тенденцией на снижение, — отметила Нина Шпигальская. — Весь этот комплекс данных говорит о том, что в настоящее время нерестовый подход по нерке прогнозируется несколько ниже».

Предполагается, что в текущую путину будет освоено также почти 25 тысяч тонн кеты, в том числе около 8,5 тысячи тонн на восточном побережье и около 16,5 тысячи тонн на западном. Прогноз по вылову кижуча руководитель КамчатНИРО охарактеризовала, как высокий — более 7 тысяч тонн прогнозируют выловить на западной Камчатке, в восточной части объём вылова будет находится на среднем многолетнем уровне — около 2 тысяч тонн. Объём прогнозируемого вылова по чавыче снизился — на восточном побережье рекомендуется к вылову всего 330 тонн.

Нина Шпигальская также подчеркнула, что прогноз может быть скорректирован в соответствии с результатами дополнительных предпутинных исследований.

Вместе с тем в ходе совещания обсуждались вопросы организации путины 2021 года в условиях COVID-19.

«В прошлом году одной из основных организационных сложностей стало обеспечение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции для более 10-ти тысяч сезонных работников. Естественно, это потребовало огромных ресурсов от предприятий. Задача этого года — обеспечить вакцинацию либо завоз на территорию края уже вакцинированных работников. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос», — сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Напомним, предварительный прогноз вылова лососей в Камчатском крае на путину 2020 составлял 240 тысяч тонн. Фактически была выловлена 191 тысяча тонн. На западной Камчатке при первоначальном прогнозе вылова горбуши 78 тысяч тонн освоение составило 111 тысяч тонн — 142%. Однако на восточном побережье вместо ожидаемых 83 тысяч тонн горбуши было добыто всего 19 тысяч тонн, то есть 23 %