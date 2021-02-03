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Уровень производственного травматизма в Камчатском крае снижается

Заседание межведомственной комиссии по охране труда прошло в правительстве Камчатского края.

Основная тема заседания – результаты проверок соблюдения требований законодательства об охране труда и расследований несчастных случаев, в том числе и с тяжёлыми последствиями. Участники обсудили вопросы, касающиеся профилактической работы по предотвращению несчастных случаев на производстве.

«Было отмечено, что основной, центральной задачей деятельности министерства и межведомственной комиссии по охране труда остаётся задача по снижению показателей производственного травматизма. Стоит отметить, что в данном направлении деятельности имеется определённый успех, так как на протяжении последних трёх лет в регионе фиксируется снижение общей численности пострадавших, в том числе пострадавших с тяжёлым исходом», – рассказала министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья НИЦЕНКО.

Вместе с тем уровень производственного травматизма в организациях региона остаётся достаточно высоким и прежде всего в организациях рыбного хозяйства и в организациях, занятых добычей руд драгоценных металлов.

Для перелома ситуации и достижения более весомых результатов в снижении производственного травматизма решено акцентировать совместные усилия на формировании культуры безопасного труда непосредственно в организациях полуострова. Также на заседании был утверждён план работы региональной межведомственной комиссии в сфере охраны труда на 2021 год.

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