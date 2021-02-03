В день гонки-пролога «Берингии» будет организована масштабная торговля

Более пятидесяти предпринимателей примут участие в ярмарке, которая будет развернута 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во второй день зимнего фестиваля «Берингия» и проведения гонки-пролога.

«Каждый год представители камчатской торговли и общественного питания с нетерпением ждут этого большого праздника и активно в нём участвуют. В этот раз обязательно среди продуктов питания будут и традиционные блюда национальной кухни, прежде всего рыбные. Конечно, будет выпечка и горячие блюда: плов, шашлык. Не останутся в стороне и производители непродовольственных товаров. Они представят народные промыслы, сувенирную продукцию, одежду с камчатской символикой. Гостям праздника будет что выбрать и купить на память. Минэконом продолжает прием заявок от предпринимателей, которые хотят стать участниками фестиваля на торговых площадках. Обязательно условие – широкий ассортимент интересных товаров. Если речь идет о продуктах питания, то должно присутствовать оригинальное блюдо, посвященное «Берингии». Еще одно условие – место торговли должно быть соответствующим образом оформлено и вписываться в общую структуру. В этом министерство экономического развития и торговли Камчатского края готово помочь», – рассказала министр экономического развития и торговли Камчатского края Юлия МОРОЗОВА.

Праздник, посвященный открытию фестиваля «Берингия — 2021», пройдет 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. На площадке биатлонного комплекса развернут выставку брендированной спецтехники с берингийским снаряжением. В отдельных палатках будет оборудована кухня, где гости смогут попробовать блюда от повара «Берингии», и медицинский пункт, где все желающие смогут ознакомиться с правилами оказания первой помощи во время гонки, а также проверить давление и получить профилактическую помощь от доктора «Берингии». Кроме того, будут организованы зоны для семейного отдыха, развлекательная программа для детей и этноплощадка. Завершится праздник рок-марафоном «Моя стихия — Берингия», кулинарным семейным поединком и конкурсом национальных костюмов. Вход на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, а также на развлекательные площадки в эти дни будет свободный.