Два новых многоквартирных дома в п. Пионерский признаны самостроем

Арбитражный суд на Камчатке признал незаконным строительство двух трехэтажных домов в Елизовском районе, сообщили в пресс-службе суда.

«В ноябре 2011 года между ИП Ветчиновой В.А. и управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района был заключен договор аренды земельного участка в п. Пионерский Елизовского района по ул. Таежная для жилищного строительства.

В 2013 году, не получив разрешения на строительство, ИП самовольно построила на этом земельном участке два 3-этажных дома на 24 квартиры каждый: возведены стены, перекрытия, крыши домов.

Спустя 6 лет, в 2019 году, желая узаконить новые постройки, предприниматель обратилась в адрес администрации Пионерского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Однако, администрация отказала ИП в связи с отсутствием документов, предусмотренных п. 7 п.п. 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не согласившись с позицией администрации, ИП обратилась с иском о признании права собственности на постройки в арбитражный суд.

Суд отказал в удовлетворения иска, поскольку истец должен был принять соответствующие меры к получению необходимой разрешительной документации на проведение строительных работ перед началом стройки», - рассказали в Арбитражном суде.

Там пояснили, что обращение истца в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче разрешения на строительство уже после возведения объектов недвижимости (спустя 6 лет после строительства) не свидетельствует о добросовестности его поведения и не является основанием для легализации правонарушения, которым является самовольное строительство. Кроме того, отказ в выдаче разрешения на строительство истцом не оспорен, доказательств необоснованности такого отказа также не представлено.

Суд принял во внимание, что строительство спорных объектов осуществлялось с нарушением установленного законом порядка исключительно по вине предпринимателя, в связи с чем правовые основания для признания за ИП права собственности на самовольно возведенные объекты строительства отсутствуют.

Решение суда не вступило в законную силу.

С судебным актом по делу № А24-8279/2019 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.