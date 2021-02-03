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Камчатка в порядке

Возможность международных перелетов из Петропавловска-Камчатского восстановлена

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Принято решение о возобновлении перелётов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

«В адрес губернатора Камчатского края поступило обращение от руководителя «Аэропорта регионов» о возобновления международный рейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского. Соответствующее обращение в свою очередь было направлено главой региона на рассмотрение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, где вчера и было принято положительное решение», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир КАЮМОВ.

Международным аэропортом Петропавловска-Камчатского будет направлено уведомительное письмо туроператорам о возможности работы со странами, с которыми у РФ открыто авиасообщение, для подготовки к летнему сезону.

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