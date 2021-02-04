Тепличные овощи камчатцам обещают к 2023 году

На Камчатке уже в следующем году проведут газ на площадку тепличного комплекса. Его построят согласно первоначальному плану — в «Зеленовских озерках».

Сроки подачи газа на ТРК «Зеленовские озерки» сократились — работы на площадке завершат уже в следующем году. Там построят тепличный комплекс по выращиванию овощей, который согласно плану инвестора запустят в 2023-м. Об этом заместитель председателя правительства региона Евгений ЧЕКИН рассказал в программе «Лицом к лицу».

«Вопросы инфраструктурной обеспеченности, которые могли сдерживать коллег раньше, и сейчас до конца не решены. Но при активной поддержке главы региона Владимира Викторовича СОЛОДОВА были приняты решения с "Газпромом" о том, что сроки подачи газа передвинут на один год. Газ на той первичной площадке, где планировался этот комплекс, будет уже в 2022 году», — сказал Евгений Чекин.

Первоначально инвестиционный проект базировался на площадке «Зеленовских озерков». В ходе обсуждений его решили переместить в более перспективное на тот момент место в посёлке Сосновка. Теперь, когда вопрос со сроками газификации решили, вернулись к изначальному месту строительства.

«У нас с инвесторами постоянно идёт тесная работа, и по мере реализации мы иногда рассматриваем дополнительные площадки, где можно было бы реализовать проект. Сельскохозяйственный сектор предпринимательства связан с серьёзными инфраструктурными затратами и высокими потребностями в мощностях, тем более если это такой большой комплекс на 4,5 гектаров», — отметил зампред.

Напомним, объём инвестиций проекта по строительству тепличного комплекса составляет два миллиарда рублей. Его реализация позволит закрыть 50 процентов потребности жителей в свежих и недорогих овощах. Цена будет в 1,5-2 раза ниже по сравнению с привозными помидорами и огурцами.