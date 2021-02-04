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Гостей «Берингии» порадуют открытки и сувениры

Гостей «Берингии» порадуют открытки и сувениры

3000 открыток для «Берингии» напечатали в камчатской типографии. Их будут бесплатно раздавать гостям зимнего фестиваля «Берингия-2021».

Открытки с изображениями собак можно будет отправить в любую точку России в дни проведения гонки-пролога «Берингии» и детской гонки «Дюлин» в Петропавловске-Камчатском – 21 и 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова будут дежурить представители Почты России.

Открытки представлены в шести вариантах, каждая выпущена тиражом 500 экземпляров.

Также будут изготовлены игрушки, представляющие собой ворона Кутха и несколько видов плюшевых хаски.

Сувениры будут ждать гостей праздника на биатлонном стадионе имени Виталия Фатьянова. 21 февраля там пройдет детская гонка «Дюлин», а на следующий день стартует берингийская гонка-пролог.

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