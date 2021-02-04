Благодаря поддержке Ирины ЯРОВОЙ, Камчатка получила очередную крупную партию лекарств для лечения коронавируса

Партия препаратов под торговыми названиями «Коронавир» и «Эликвисз» для лечения амбулаторных больных COVID-19 поступила на Камчатку. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена КУЧЕРЕНКО, приоритет поставок на Камчатку обеспечила вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ.

«Благодаря договоренностям, достигнутым заместителем председателя Государственной думы РФ Ириной Яровой, в Камчатский край поступили первые в этом году лекарственные препараты для лечения COVID-19. Это часть большой закупки. На сегодняшний день на склады ГУП «Камчатфармация» поступило 2 лекарственных препарата. «Коронавир» - это противовирусный препарат, который применяется для лечения вирусов гриппа А и Б, коронавирусной инфекции, а также других патогенных вирусов. Второй - «Эликвисз». Это антикоагулянт, который влияет на свертываемость крови и применяется для лечения тромбоэмболии и против тромбообразования.Хотелось бы отметить, что данные лекарственные препараты поступят в лечебные учреждения, и будут предоставляться по назначению лечащего врача больным с коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном этапе.Благодаря тому, что Ирина Анатольевна Яровая выстроила коммуникацию с поставщиками лекарственных препаратов, Камчатка на сегодняшний день одна из первых регионов страны, которые в этом году получили лекарственные препараты, столь необходимыенашим пациентам», - сказала Кучеренко.

По словам замминистра, получено 3500 упаковок «Коронавира» и 815 упаковок «Эликвиса». На амбулаторном лечении в Камчатском крае на сегодняшний день находятся 1750 человек. Лекарство будет распределено между ними.

Напомним, в первую и вторую волну пандемии Ирина Яровая оказала серьезную помощь региону. По её просьбе в самый сложный период летом мэр Москвы Сергей Собянин направил «медицинский десант» на подмогу камчатским медикам. Всего благодаря работе Ирины Яровой летом и осенью на Камчатку приезжали 4 медицинских бригады. Кроме того,парламентарий выстроила коммуникацию с ведущими фармпоставщиками России, благодаря чему регион без очереди и в приоритетном порядке, как летом, так и осенью получал необходимые для лечения ковид-больных препараты, в том числе дорогостоящие лекарства для пациентов в интенсивной терапии.

Кроме того, Ирина Яровая оказала серьезную помощь камчатцам, которые обратились к ней за поддержкой в период пандемии. Ей были направлены десятки обращений, в которых земляки просили помочь региону с лекарствами, оказать поддержку врачам ковид-госпиталей, атакже принять участие в их личных сложных ситуациях. Парламентарий включилась в работу по всем без исключения обращениям.

Жительницы Петропавловска Анна Полозова и Оксана Лысенко обратились к вице-спикеру через портал Государственной Думы в первую волну пандемии. Обе заразились COVID-19 в числе первых качатцев и испытывали проблемы с оказанием медицинской помощи. У обеих были осложнения в виде пневмонии. Кроме того, Оксана Лысенко долгое время не могла дождаться обратной связи от лечащего учреждения по поводу своего больничного листа.

«Безмерно благодарна Ирине Анатольевне, поскольку в тот момент она проявила внимание, участие, человеческую отзывчивость. Мне в тот момент помогли госпитализироваться. И с учетом того, что Ириной Анатольевной были направлены в помощь нашим медикам московские врачи, они работали со мной при госпитализации.Несмотря на то, что я уже была госпитализирована, все равно Ирина Анатольевна не оставляла мое обращение без внимания, продолжала контролировать организационные вопросы, которые возникали, и даже поддерживать меня теплыми словами», - поделилась Анна Полозкова.

Оксана Лысенко рассказывает, что реакция депутата на её обращение поступила незамедлительно. «Буквально на следующий день я получила ответ. Причем не письменный, а мне позвонили по телефону, спросили о моей беде. И вы знаете, такого внимания, сочувствия и понимания я за весь промежуток времени, пока болела, не ощущала. Я настолько поверила команде Ирины Анатольевны, что выложила полностью всю свою ситуацию. И машина заработала. Заработала с такой быстротой, что я вдруг поняла, что жизнь продолжается, что не нужно терять надежду, что можно вылечиться и продолжать жить. Поэтому я искренне желаю Ирине Анатольевне, конечно здоровья, прежде всего! И хочу сказать большое спасибо тем врачам, которые все таки, на тот момент, остались неравнодушными ко мне.Хочу сказать спасибо бригаде скорой помощи, которая ко мне приехала и оказала первую помощь. Я верю, что на земле больше добрых и отзывчивых людей. И вот к этой категории относится Ирина Анатольевна Яровая. Спасибо ей большое!», - сказала Оксана Лысенко.