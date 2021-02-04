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Благодаря поддержке Ирины ЯРОВОЙ, Камчатка получила очередную крупную партию лекарств для лечения коронавируса

Благодаря поддержке Ирины ЯРОВОЙ, Камчатка получила очередную крупную партию лекарств для лечения коронавируса

Партия препаратов под торговыми названиями «Коронавир» и «Эликвисз» для лечения амбулаторных больных COVID-19 поступила на Камчатку. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена КУЧЕРЕНКО, приоритет поставок на Камчатку обеспечила вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ.

«Благодаря договоренностям, достигнутым заместителем председателя Государственной думы РФ Ириной Яровой, в Камчатский край поступили первые в этом году лекарственные препараты для лечения COVID-19. Это часть большой закупки. На сегодняшний день на склады ГУП «Камчатфармация» поступило 2 лекарственных препарата. «Коронавир» - это противовирусный препарат, который применяется для лечения вирусов гриппа А и Б, коронавирусной инфекции, а также других патогенных вирусов. Второй - «Эликвисз». Это антикоагулянт, который влияет на свертываемость крови и применяется для лечения тромбоэмболии и против тромбообразования.Хотелось бы отметить, что данные лекарственные препараты поступят в лечебные учреждения, и будут предоставляться по назначению лечащего врача больным с коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном этапе.Благодаря тому, что Ирина Анатольевна Яровая выстроила коммуникацию с поставщиками лекарственных препаратов, Камчатка на сегодняшний день одна из первых регионов страны, которые в этом году получили лекарственные препараты, столь необходимыенашим пациентам», - сказала Кучеренко.

По словам замминистра, получено 3500 упаковок «Коронавира» и 815 упаковок «Эликвиса». На амбулаторном лечении в Камчатском крае на сегодняшний день находятся 1750 человек. Лекарство будет распределено между ними.

Напомним, в первую и вторую волну пандемии Ирина Яровая оказала серьезную помощь региону. По её просьбе в самый сложный период летом мэр Москвы Сергей Собянин направил «медицинский десант» на подмогу камчатским медикам. Всего благодаря работе Ирины Яровой летом и осенью на Камчатку приезжали 4 медицинских бригады. Кроме того,парламентарий выстроила коммуникацию с ведущими фармпоставщиками России, благодаря чему регион без очереди и в приоритетном порядке, как летом, так и осенью получал необходимые для лечения ковид-больных препараты, в том числе дорогостоящие лекарства для пациентов в интенсивной терапии.

Кроме того, Ирина Яровая оказала серьезную помощь камчатцам, которые обратились к ней за поддержкой в период пандемии. Ей были направлены десятки обращений, в которых земляки просили помочь региону с лекарствами, оказать поддержку врачам ковид-госпиталей, атакже принять участие в их личных сложных ситуациях. Парламентарий включилась в работу по всем без исключения обращениям.

Жительницы Петропавловска Анна Полозова и Оксана Лысенко обратились к вице-спикеру через портал Государственной Думы в первую волну пандемии. Обе заразились COVID-19 в числе первых качатцев и испытывали проблемы с оказанием медицинской помощи. У обеих были осложнения в виде пневмонии. Кроме того, Оксана Лысенко долгое время не могла дождаться обратной связи от лечащего учреждения по поводу своего больничного листа.

«Безмерно благодарна Ирине Анатольевне, поскольку в тот момент она проявила внимание, участие, человеческую отзывчивость. Мне в тот момент помогли госпитализироваться. И с учетом того, что Ириной Анатольевной были направлены в помощь нашим медикам московские врачи, они работали со мной при госпитализации.Несмотря на то, что я уже была госпитализирована, все равно Ирина Анатольевна не оставляла мое обращение без внимания, продолжала контролировать организационные вопросы, которые возникали, и даже поддерживать меня теплыми словами», - поделилась Анна Полозкова.

Оксана Лысенко рассказывает, что реакция депутата на её обращение поступила незамедлительно. «Буквально на следующий день я получила ответ. Причем не письменный, а мне позвонили по телефону, спросили о моей беде. И вы знаете, такого внимания, сочувствия и понимания я за весь промежуток времени, пока болела, не ощущала. Я настолько поверила команде Ирины Анатольевны, что выложила полностью всю свою ситуацию. И машина заработала. Заработала с такой быстротой, что я вдруг поняла, что жизнь продолжается, что не нужно терять надежду, что можно вылечиться и продолжать жить. Поэтому я искренне желаю Ирине Анатольевне, конечно здоровья, прежде всего! И хочу сказать большое спасибо тем врачам, которые все таки, на тот момент, остались неравнодушными ко мне.Хочу сказать спасибо бригаде скорой помощи, которая ко мне приехала и оказала первую помощь. Я верю, что на земле больше добрых и отзывчивых людей. И вот к этой категории относится Ирина Анатольевна Яровая. Спасибо ей большое!», - сказала Оксана Лысенко.

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