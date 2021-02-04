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Камчатка в порядке

На Камчатке увеличится количество госуслуг в электронном формате

На Камчатке будут наращивать количество госуслуг, которые можно получить в электронном виде Сегодня 26 из 125 государственных услуг Камчатского края полностью оцифрованы. Об этом в программе «Лицом к лицу» рассказал заместитель председателя правительства региона Евгений ЧЕКИН.

«Всё, что возможно, мы будем в ближайшие годы оцифровывать. На текущий момент у нас предоставляются порядка 125 госуслуг, 26 из них — в электронном виде. Понимание, куда двигаться дальше в этом плане, есть», — заверил зампред.

Евгений Чекин напомнил, что в крае реализуется проект платформы обратной связи — «Камчатка в порядке». Здесь жители региона могут выдвинуть свои инициативы и задать вопросы представителям местной власти.

«С цифровизацией связаны в том числе проекты открытости данных. Мы сейчас настроены на то, чтобы современные технологии максимально зашли в государственное управление. Это и та информация, которая собирается для правительства, и та, которая исходит от него. Мы стремимся использоваться эту возможность для общества», — отметил зампред.

Добавим, согласно рейтингу Минэкономразвития РФ Камчатка вошла в топ-10 регионов страны по предоставлению электронных госуслуг. По результатам мониторинга 2020 года субъект поднялся на девятое место, улучшив на пять пунктов положение относительно предыдущего года.

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