Камчатские юристы отвечают на вопросы граждан

Юристы камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России на постоянной основе проводят бесплатное консультирование граждан.

У жителей края возникают вопросы из различных сфер жизни. Камчатское региональное отделение АЮР дает разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.





Установили некачественное пластиковое окно и не хотят исправлять недостатки. Как правильно действовать?

«Два месяца назад мне установили пластиковое окно. Была произведена предоплата 70% от стоимости заказа. Однако при приеме работ мной сразу были выявлены существенные дефекты, которые не позволяют в полной мере пользоваться установленной конструкцией. Обратился к исполнителю об исправлении недостатков или возвращению денег, но получил отказ. Что делать?» - спрашивает Евгений К. из Петропавловска-Камчатского.

Комментарии юриста:

- Если вам некачественно установили металлопластиковые конструкции, а деньги заплачены, первым делом, конечно, нужно попытаться договориться с исполнителями об исправлении недостатков за их счет. Если вам не хотят уступать, а все попытки наладить общение превращаются в бесполезное обивание порогов, приступайте к решительным действиям. Некачественное пластиковое окно – это повод для написания претензии, в которой вы укажите свои требования и срок, в течение которого ваши требования должны быть выполнены. Как правило, это 10 рабочих дней. Закон предусматривает необходимость изначально написать претензию. Если претензия осталась без внимания или пришел отказ, необходимо провести экспертизу. Если экспертиза подтверждает обоснованность ваших требований, то шансы на успешное завершение дела велики, и тогда смело составляйте иск и направляйте его в суд. В иск, кроме требования о возмещения материального ущерба, вы можете включить требование о компенсации морального вреда, а также расходов на экспертизу и юриста, если воспользовались его услугами. В случае положительного разрешения дела вы не потеряете ни копейки, а справедливость будет восстановлена!

Более подробную консультацию по данному вопросу жители полуострова смогут получить, обратившись по тел.41-28-07 или по адресу ул. Советская, 40, оф.1.





С вашей карты списывают долг за ЖКУ, с которым вы не согласны. Что делать?

«Недавно с моей банковской картой судебные приставы стали списывать денежные средства. Обратившись к ним, я узнала о том, что в отношении меня мировым судьей вынесен судебный приказ о взыскании с меня суммы долга за услуги ЖКХ. Однако никакой задолженности я не имела, что делать?», - спрашивает жительница Елизова Марина Д.

Комментарии юриста:

- С недавних пор получение судебного приказа о взыскании задолженности по услугам ЖКХ приобрело массовый характер. Коммунальщики получили хорошую возможность погашения огромных долгов населения. Однако задолженность далеко не всегда является бесспорной.

В данном случае, если вы не согласны с принятым в отношении вас судебным решением, мы рекомендуем оспорить судебный приказ, не допустив начала исполнительного производства. Это возможно только в предусмотренные законом 10 дней. Для этого необходимо подготовить письменное возражение на имя мирового судьи, который вынес приказ. При составлении возражения достаточно сослаться на свое несогласие с долгом или размером долга по коммунальным платежам. Не надо что-либо выдумывать и подтверждать, делать расчеты и приводить доказательства. Нужно просто заявить о несогласии – этого хватит, чтобы судья вынес определение об отмене приказа.

Но что делать, если срок обжалования истек?

В данном случае, помимо возражения, необходимо подготовить заявление о восстановлении пропущенного срока, обязательно указав на уважительные причины этого и подтвердив их документально. При рассмотрении возражения судья рассмотрит и вопрос о восстановлении срока. Отмена приказа повлечет прекращение исполнительного производства, если оно уже успело начаться, снятие всех ограничений, запретов и отмену мер принудительного взыскания.

Но бывают случаи, когда приказ вступил в силу, и вы понимаете, что ничего из уважительных причин для восстановления срока нет, либо мировой судья уже отказал в этом.

Это уже более серьезная проблема. Отмена решения невозможна, но можно оспорить судебный приказ о взыскании задолженности по ЖКХ в кассационном порядке. В этом случае придется серьезно подумать об основаниях для рассмотрения дела в кассации и отмены судебного решения. Сослаться всего лишь на свое несогласие с задолженностью, ее размером не удастся. В кассации суд примет во внимание только существенные нарушения норм материального или процессуального права, допущенные мировым судьей при вынесении приказа и повлиявшие на исход дела.

Более подробную консультацию по данному вопросу жители полуострова смогут получить, обратившись по тел.41-28-07 или по адресу ул. Советская, 40, оф.1.





Как вернуть пенсионные накопления в Пенсионный Фонд РФ?

«Недавно узнала, что все мои пенсионные накопления незаконно переведены из Пенсионного Фонда РФ в «НПФ Будущее». Обратилась в Пенсионный фонд по месту жительства, где мне объяснили, что мои денежные средства переведены на основании заключенного между «НПФ Будущее» и мной договора о переводе средств. Вместе с тем, никаких договоров с «НПФ Будущее» я не заключала, переводить свои накопления пенсионные никому не разрешала. Как вернуть денежные средства?», - спрашивает Лидия М.

Комментарии юриста:

- Для формирования средств пенсионных накоплений граждане имеют право выбора формировать их в Пенсионном фонде Российской Федерации либо в негосударственном пенсионном фонде.

Если вы обнаружили, что ваши пенсионные накопления оказались переведены в какой-либо НПФ без вашего ведома, необходимо:

1. Составить и направить письменную претензию в негосударственный пенсионный фонд, в который были незаконно переведены ваши пенсионные накопления.

2. Затребовать копию заключенного с вами договора об обязательном пенсионном страховании.

3. Если Вы уверены, что не подписывали документы для перевода средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, вам необходимо составить исковое заявление в суд по месту нахождения ответчика о признании его недействительным. На основании соответствующего судебного решения фонд обязан будет возвратить ваши пенсионные накопления предыдущему страховщику.

4. Одновременно рекомендуем также обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Более подробную консультацию по данному вопросу жители полуострова смогут получить, обратившись по тел.41-28-07 или по адресу ул. Советская, 40, оф.1.





За чей счет восстанавливать ремонт?

«10 лет назад в моей квартире был произведен косметический ремонт. По незнанию все канализационные трубы были зашиты, и доступа к ним нет. В настоящее время работники УЖКХ требуют впустить их в квартиру для того, чтобы поменять стояки на кухне и в ванной комнате в связи с истечением срока эксплуатации. По словам работников управляющей компании, они частично разрушат сделанный ремонт, чтобы добраться до коммуникаций, а восстановительные работы будут производиться за мой счет. Законны ли их требования, и могу ли я не пускать их в свою квартиру?» - спрашивает Е. И. Иванов из Петропавловска-Камчатского.

Комментарии юриста:

- В соответствии с п. 32 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам исполнитель имеет право:

требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в три месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;

требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб в случаях, указанных в пп. "е" п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам).

Согласно пп. "е" п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем время, но не чаще одного раза в три месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

Таким образом, работники управляющей компании правы, поскольку все основные стояки и трубы, в том числе канализационные, находящиеся в каждой квартире, являются собственностью управляющей компании. Поэтому вы обязаны по требованию УК впустить их в свою квартиру для ремонта или замены соответствующих стояков или труб. В связи с этим, вы должны знать, что ремонт в своей квартире нужно делать таким образом, чтобы для работников управляющей компании в случае необходимости имелся доступ к коммуникациям. Поскольку вы такой доступ не сделали, работники управляющей компании частично разберут сделанный в вашей квартире ремонт. А восстановительные работы вам придется оплачивать самостоятельно.

В случае если вы не впустите работников управляющей компании в свое жилище для осмотра и замены стояка, они могут обратиться в отношении вас в суд с исковым заявлением.

Более подробную консультацию по данному вопросу жители полуострова смогут получить, обратившись по тел.41-28-07 или по адресу ул. Советская, 40, оф.1.





Как получить жилье взамен аварийного?



«В 2012 году наш дом признан аварийным и не пригодным для проживания. До настоящего времени другое жилье не предоставлено. Что делать?» - спрашивает Ирина П., жительница Петропавловска-Камчатского

Комментарии юриста:

- В Камчатском крае работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Если дом, где вы проживаете и зарегистрированы по месту жительства, признан в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №46, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, вам необходимо добиться включения вашего дома в программу по переселению. Для этого необходимо:

- провести собрание собственников с принятием решения о согласии всех собственников о включении в Адресный перечень домов, расселяемых по Программе.

- подготовить два комплекта копий правоустанавливающих документов на расселяемые жилые помещения (свидетельство о регистрации права собственности - собственниками), договоров социального найма (нанимателями), копии финансово-лицевых счетов, выписок из домовой книги.

Представить:

- один комплект - для формирования Адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих расселению в очередном году. Копии указанных документов представляются в УЖКХ города;

- второй комплект - для подготовки сведений о количестве и площади жилых помещений, необходимых для приобретения (строительства) жилых помещений, с целью последующего переселения граждан и оформления документов по предоставлению им жилых помещений. Копии предоставляются - в Комитет по управлению жилищным фондом администрации города Петропавловска-Камчатского.

Важно знать, что расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.

Если ваш дом признан аварийным после 2017 года, в Адресный перечень домов, расселяемых по Программе, ваш дом может быть включен в более поздние сроки.

Более подробную консультацию по данному вопросу жители края смогут получить, обратившись по тел. 41-28-07 или по адресу П-К., ул.Советская, 40, оф.1.





Как возобновить исполнительное производство

Житель Петропавловска-Камчатского Р. задал следующий вопрос: «В 2018 году городской суд удовлетворил мои исковые требования к гражданину С. о взыскании суммы долга. Судебными приставами-исполнителями было возбуждено исполнительное производство. Однако прошло уже более двух лет, но решение суда так и не исполнено, исполнительное производство приостановлено. Что делать?»

Комментарий юриста:

– Действительно, в предусмотренных законом случаях исполнительное производство должно быть приостановлено или прекращено, если для его продолжения возникли препятствия. Но это не значит, что его нельзя возобновить.

Возобновление исполнительного производства проводится согласно федеральному закону № 229-ФЗ от 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве». В соответствии с ним судебный пристав возобновляет исполнительное производство:

– если устранены причины для его приостановления;

– если изменились другие обстоятельства, на основании которых исполнительное производство было ранее прекращено.

Исполнительное производство может быть возобновлено по собственной инициативе судебного пристава-исполнителя или по заявлению взыскателя (п. 7 ст. 45 Закона об исполнительном производстве).

Заявителю для возобновления исполнительного производства необходимо обратиться в тот орган, который ранее приостановил или прекратил его (п. 2 ст. 42 Закона об исполнительном производстве). Заявление должно быть составлено в письменной форме. В нем необходимо указать:

– Ф. И. О. заявителя, его контактные данные;

– данные должника;

– номер исполнительного производства, которое необходимо возобновить;

– просьбу о возобновлении.

К заявлению необходимо приложить документы, которыми подтверждается устранение оснований для приостановления, в соответствии с которыми производство можно возобновить.

Рассмотрев ваше заявление, судебный пристав примет соответствующее решение.

Более подробную консультацию по данному вопросу жители края смогут получить, обратившись по тел. 41-28-07 или по адресу: ул. Советская, 40, оф. 1.