В 2020 году на Камчатке восстановлено более 1900 га леса

Мероприятия по лесовосстановлению на территории Камчатского края в 2020 году были проведены на площади более чем 1900 гектаров.

Восстановление вырубленных и погибших лесов проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Экология». В этом году на Камчатке продолжатся работы по восстановлению лесов.

«В прошлом году лесовосстановление на Камчатке было проведено на площади 1959 гектаров естественным и искусственным способами, в том числе в виде компенсационного лесовосстановления. Наше ведомство пристальным образом следит за соблюдением всех норм и правил этой работы, – отметил врио руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько. – В рамках исполнения показателя нацпроекта «Экология» к 2024 году на территории края площадь восстановления лесов должно на 100% соответствовать площади их вырубки».

Также в Агентстве подвели итоги заготовки древесины в 2020 году. Общий объем заготовки древесины на территории региона немного уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил 132,8 тыс.м3. Гражданами для строительства жилых домов и хозяйственных построек, а также для целей отопления в 2020 году заготовлено 38,9 тыс.м3, что составляет почти 30% от общего объема заготовки.

В 2020 году в целях обеспечения муниципальных нужд, в частности, для удовлетворения потребностей в отоплении жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, государственных и муниципальных учреждений Агентством было проведено 5 аукционов, по результатам которых заключено 18 договоров купли-продажи лесных насаждений. Заготовлено древесины для отопления жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов - 24,7 тыс. м3.

Напомним, Агентство лесного хозяйства участвует в национальном проекте «Экология». На федеральные средства ведомство закупает различную технику для организации тушения лесных пожаров и лесовосстановления. На реализацию мероприятий по региональному проекту «Сохранение лесов на территории Камчатского края» в рамках национального проекта «Экология» на 2021 год выделено 51 914,5 тыс. рублей, в том числе на закупку специализированной техники.