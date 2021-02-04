 
В Петропавловске-Камчатском 19:04, 04 Февраля, четверг
ночью -14°C
днем -6°C
ветер 5,8 м/с
Завтра 05 Февраля
-19 ... -9°C
ветер 2,8 м/с
Камчатка в порядке

В 2020 году на Камчатке восстановлено более 1900 га леса

В 2020 году на Камчатке восстановлено более 1900 га леса

Мероприятия по лесовосстановлению на территории Камчатского края в 2020 году были проведены на площади более чем 1900 гектаров.

Восстановление вырубленных и погибших лесов проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Экология». В этом году на Камчатке продолжатся работы по восстановлению лесов.

«В прошлом году лесовосстановление на Камчатке было проведено на площади 1959 гектаров естественным и искусственным способами, в том числе в виде компенсационного лесовосстановления. Наше ведомство пристальным образом следит за соблюдением всех норм и правил этой работы, – отметил врио руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько. – В рамках исполнения показателя нацпроекта «Экология» к 2024 году на территории края площадь восстановления лесов должно на 100% соответствовать площади их вырубки».

Также в Агентстве подвели итоги заготовки древесины в 2020 году. Общий объем заготовки древесины на территории региона немного уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил 132,8 тыс.м3. Гражданами для строительства жилых домов и хозяйственных построек, а также для целей отопления в 2020 году заготовлено 38,9 тыс.м3, что составляет почти 30% от общего объема заготовки.

В 2020 году в целях обеспечения муниципальных нужд, в частности, для удовлетворения потребностей в отоплении жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, государственных и муниципальных учреждений Агентством было проведено 5 аукционов, по результатам которых заключено 18 договоров купли-продажи лесных насаждений. Заготовлено древесины для отопления жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов - 24,7 тыс. м3.

Напомним, Агентство лесного хозяйства участвует в национальном проекте «Экология». На федеральные средства ведомство закупает различную технику для организации тушения лесных пожаров и лесовосстановления. На реализацию мероприятий по региональному проекту «Сохранение лесов на территории Камчатского края» в рамках национального проекта «Экология» на 2021 год выделено 51 914,5 тыс. рублей, в том числе на закупку специализированной техники.

60

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых