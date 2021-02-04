Ситуация на полигоне ТКО Усть-Большерецкого района под контролем краевого министерства ЖКХ и энергетики

Полигон размещения твердых коммунальных отходов Усть-Большерецкого района эксплуатируется с 2007 в соответствии с решением главы муниципального района. В декабре 2017 года объект размещения отходов для нужд села Усть-Большерецк передан в эксплуатацию региональному оператору по обращению с отходами Камчатского края ГУП «Спецтранс».

«В 2018 году предприятие провело ряд работ по обустройству данного полигона: были обустроены административно-хозяйственная зона с контрольно-пропускным пунктом, траншея с валом по периметру свалки, располагавшиеся беспорядочным навалом отходы были распределены по рабочим картам и перекрыты изолирующими слоями грунта, препятствующему возникновению и распространению пожаров. Контроль на свалке позволил ограничить сброс на свалку отходов рыбы и жидких бытовых отходов, привлекавших медведей», – рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Андрей КУДРИН.

В 2019 году ГУП «Спецтранс» объявлялись аукционы на выполнение работ, связанных с обустройством полигона. Однако подрядчик работы не выполнил, контракт был расторгнут. 1 февраля 2021 года Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил исковые требования межрайонного природоохранного прокурора Камчатского края и назначил срок устранения нарушений до 1 июля 2022 года.

«Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края ситуация взята под контроль: работы будут проведены организацией в установленный срок. В настоящее время ГУП «Спецтранс» разрабатывается техническое задание на проектирование реконструкции данного объекта с учетом выявленных нарушений», – подчеркнул Андрей Кудрин.

В соответствии с решением суда будут выполнены работы по бетонированию хозяйственной зоны полигона, обустроены ванны для дезинфекции колес мусоровозов, установлены переносные сетчатые ограждения для задержания легких фракций мусора, оборудование мытья и дезинфекции контейнеров, весовое оборудование. Будут проведены и другие необходимые работы по организации деятельности на полигоне.