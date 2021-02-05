Владимир СОЛОДОВ: на бывших землях Минобороны в Петропавловске построят жилые дома и развернут ремонтные работы

Министерство обороны РФ согласовало передачу в собственность Камчатского края ряда земельных участков: на 26 километре Елизовского района, в Вулканном и в краевой столице, а также в Ключах и Вилючинске.

Губернатор региона Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка: главное за неделю» рассказал, как будут развиваться эти территории.

«Пользуюсь случаем, я хочу ещё раз поблагодарить коллег из военного ведомства. Мы видим очень плодотворную и конструктивную позицию со стороны министерства обороны РФ. В прошлом году нам удалось планомерно решить целый ряд много лет копившихся вопросов. Сейчас мы сосредоточились на нескольких главных точках на карте», — сказал Владимир Солодов.

Так, согласована передача в муниципальную собственность Елизовского района крупного участка в микрорайоне на 26 километре. Сейчас там располагаются котельная, сгоревшее здание Дома офицеров Советской армии, коммунальные объекты и ряд жилых домов.

«По завершении всех процедур по передаче земель мы сможем приступить к реконструкции объектов и наконец-то планировать жилую застройку. После обследования Дома офицеров будет принято решение о реконструкции или строительстве нового здания. Кроме того, в этом году заканчивается строительство детского сада, который станет одним из центров роста для всего города. В перспективе до 100 тысяч квадратных метров жилья могут быть там построены, будут обустроены общественные пространства. Вместе с жителями будем определять назначение территории, которая освободится после сноса сгоревшего во время пожара здания Дома офицеров», — поделился глава региона.

В общежитии посёлка городского типа Вулканный появится музей космонавтики. Здание гостиницы, в которой сейчас расположена школа искусств, отремонтируют.

Закрытый военный городок Ключи-2 в Усть-Камчатском районе сейчас попадает в границы запретной зоны — военного лесничества, из-за чего край не может развивать эту территорию. По словам губернатора, согласование изменения границ находится на завершающей стадии. На переданных территориях можно будет вести строительство и заниматься благоустройством. Кроме того, на базе больницы, которая прекращает там функционирование в связи с сокращением в этом населенном пункте работы ФМБА РФ, будет развернуто краевое медицинское учреждение, чтобы обеспечить людям необходимые медицинские услуги.

В 2020 году в собственность муниципалитета перешли шесть участков в Петропавловске-Камчатском общей площадью 47,6 гектаров. Три участка находятся по улице Солнечная, часть из них отведены под строительство жилого микрорайона.

По поводу еще девяти участков в краевой столице сейчас идут переговоры с военным ведомством. На земельных участках по улицам Солнечная, Морская, Пономарева и Свердлова часть жилых домов реконструируют, часть снесут, а территорию благоустроят. На земельных участках по улице Пограничная и Авиационная планируется новое жилищное строительство и благоустройство территории.

«Жилое строительство – это направление, которое наиболее востребовано, и это задача, которую я ставлю как приоритетную перед правительством края. Необходимо наращивать объемы стройки, чтобы больше жилья было на рынке и оно становилось более доступным по ценовым параметрам», - сказал Владимир Солодов.

«Комплексное благоустройство Вилючинска мы согласовали во время визита министра обороны Сергея Шойгу, — продолжил Владимир Солодов. — Были приняты серьёзные решения и по сносу зданий, и по застройке, которая будет включать не только жилые дома, но и спортивные и образовательные учреждения. Кроме того, в этом году планируется завершить первый этап реконструкции центрального проспекта в микрорайоне Приморский».

Напомним, ранее глава региона сумел договориться с военным ведомством по вопросам получения дополнительных земель под строительство жилья. По итогам визита на Камчатку министра обороны России Сергея Шойгу в активную фазу вступили переговоры о передаче не используемых военными земель для строительства гражданских объектов. В Петропавловске, Елизовском районе и других населённых пунктах множество перспективных площадок под застройку принадлежат министерству обороны, однако фактически не используются. Долгие годы эту проблему не удавалось сдвинуть с мёртвой точки.