Получить земельный участок камчатским многодетным семьям станет проще

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ внёс в Законодательное собрание Камчатского края законопроект «О предоставлении земельных участков гражданам Российской Федерации, имеющим трёх и более детей, в Камчатском крае». Теперь для многодетных семей, которые хотят реализовать свое право на получение участка под строительство, будет формироваться прозрачная очередь.

С выходом нового закона многодетным семьям необходимо будет лишь подать заявление в тот муниципалитет, на территории которого они желают получить земельный участок. Это не будет зависеть от действующей прописки. Участки можно будет предварительно выбрать — закон обяжет органы местного самоуправления в открытом доступе публиковать такие перечни.

«Мы проводим работу по двум направлениям. Первое — нормализация очереди, которая должна быть в электронном виде и носить прозрачный характер, чтобы наши семьи понимали, в какой срок и где они имеют шанс получить земельный участок. Второе — разработка альтернативных мер поддержки в случае, если семья не планирует строить дом. Такие граждане имеют право получить денежную компенсацию, которая позволит улучшить жилищные условия», — рассказал Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка: главное за неделю».

Глава региона уточнил, что размер и порядок компенсации сейчас находятся в стадии обсуждения и будут приняты в этом году.

На сегодняшний день сформировано 435 участков для многодетных в Авачинской агломерации. Их начнут предоставлять после подводки коммуникаций.

«Я уверен, электронная очередь заработает уже с начала марта, и каждая многодетная семья сможет на сайте посмотреть несколько сотен земельных участков и в Петропавловске-Камчатском, и в Елизовском районе и в понятном режиме очерёдности последовательно выбирать эти участки», — подчеркнул глава.

Напомним, в Камчатском крае около 280 многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков. В ходе прямой линии, которая прошла 11 июня на местных телеканалах, Владимир Солодов заверил, что многодетным семьям будут предоставлять больше земельных участков под строительство. Эти территории будут обеспечены инфраструктурой — подъездными путями и коммуникациями.

«Поддержка многодетных семей остается для нас приоритетом, и мы эту работу продолжим в 2021 и в последующие годы», - подчеркнул глава региона.