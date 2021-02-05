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Ворлдскиллс Россия: региональный чемпионат «Молодые профессионалы стартует в понедельник на Камчатке

Ворлдскиллс Россия: региональный чемпионат «Молодые профессионалы стартует в понедельник на Камчатке

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае будет проходить с 8 по 21 февраля в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Соревнования по профессиональному мастерству будут организованы для трех категорий участников: школьников (возрастная категория 14-16 лет), студентов (возрастная категория 16-22 года) и лиц в возрасте 50+ по 16 компетенциям: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С. Предприятие-8», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника». В этом году в программу чемпионата включены три новые компетенции.

«Впервые добавились компетенции, связанные с ключевой для нашего региона рыбохозяйственной отраслью: «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Обработка водных биоресурсов», «Прибрежное рыболовство». Для проведения чемпионата задействованы восемь площадок, расположенных в профессиональных учебных заведениях Камчатского края, в Камчатском выставочном центре, а также на базе КамчатГТУ и «Камчаттралфлота», гдебудут представлены новые компетенции», — рассказал руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Владимир Штиф.

В чемпионате примут участие более 130 участников, около 200 экспертов из числа представителей образовательных организаций, а также реального сектора экономики.

Церемония открытия V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» пройдет в Камчатском выставочно-инвестиционном центре с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Начало в 13:00.

«В рамках проведения чемпионата профессионального мастерства запланирована деловая программа. В очно-дистанционном формате будут проходить семинары, стратегические сессии, творческие форумы, митапы (встречи единомышленников для обсуждения вопросов в неформальной обстановке), посвящённые профессиональному образованию, развитию новых и уже существующих компетенций, а также взаимодействию между работодателями, образовательными организациями и участниками движения WorldSkills», — сообщили в министерстве образования Камчатского края.

За конкурсным процессом в течение всех соревновательных дней чемпионата можно будет наблюдать в прямом эфире в официальном Инстаграм-аккаунте камчатского Дворца молодежи, а также на главном городском экране в центре Петропавловска-Камчатского.

Торжественная церемония закрытия V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае состоится 12 февраля в краевом Дворце молодежи.

Лучшие из конкурсантов представят Камчатку на национальном чемпионате России. В прошлом году победителями заключительного этапа стали Игорь Лебедев, Данил Рагулин, Победённая Екатерина — они получили медальоны за профессионализм.

Worldskills (в России — «Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Камчатский край присоединился к нему в 2016 году.

worldskills russia
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