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Камчатские спасатели и медики эвакуировали двух рыбаков с рыболовецких судов

Камчатские спасатели и медики эвакуировали двух рыбаков с рыболовецких судов

Два санрейса накануне выполнили камчатские спасатели совместно с медиками.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, утром 5 февраля в службу спасения поступила информация, что одному из членов экипажа рыболовецкого судна «Механик Ковтун», находящегося в Охотском море, необходима срочная медицинская помощь. По предварительной информации, у него был диагностирован приступ аппендицита. К месту нахождения судна вылетел вертолёт со спасателями и медиками. Спасатели десантировались на палубу и при помощи спасустройства «косынка» подняли больного на борт вертолёта, где его осмотрел врач ТЦМК. Позже рыбака доставили в Петропавловск-Камчатский и госпитализировали.

Утром 6 февраля с краболовно-перерабатывающего судна «Ивнинг стар» поступило сообщение, что член экипажа получил серьёзные травмы, переломы и рваные раны нижних конечностей. Пострадавший был поднят на борт вертолета с помощью носилок Paramedics и доставлен в хирургическое отделение краевой больницы.

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