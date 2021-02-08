Банкротства граждан на Камчатке бьют рекорды
Рекордное число банкротств граждан за январь 2021 года зафиксировано на Камчатке.
«26 физических лиц признаны банкротами по решению Арбитражного суда Камчатского края за январь 2021 года, из них 18 женщин и 8 мужчин. Этот рекордно высокий показатель превысил данные 2020 года почти в 2 раза (за январь 2020 года всего 14 человек признаны банкротами)», - сообщили в Арбитражном суде Камчатского края.
За первую неделю февраля в арбитражный суд поступило уже 5 заявлений от граждан о признании их несостоятельными (банкротами); вынесены решения в отношении 3-х физических лиц: они также признаны судом банкротами.
Исходя из анализа судебных решений за январь нынешнего года, чаще всего причиной банкротства граждан становились долги перед банками, микрофинансовыми организациями и другими физическими лицами: люди не справлялись с выплатами денежных обязательств по кредитам и договорам займа. Также граждане не оплачивали коммунальные услуги, накапливая большие долги перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
Минимальная сумма долга гражданина составила 406 тыс. руб., максимальная – 2 млн 673 тыс. руб. Самым молодым банкротом в январе признан 28-летний мужчина, самой возрастной стала 72-летняя женщина. Общая сумма долга по неисполненным денежным обязательствам у граждан-банкротов за январь 2021 года составила 33 млн руб.
В соответствии со статьей 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
В случае, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, арбитражный суд вправе вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
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