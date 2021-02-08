 
В Петропавловске-Камчатском 17:45, 08 Февраля, понедельник
ночью -6°C
днем -3°C
ветер 4,7 м/с
Завтра 09 Февраля
-7 ... -2°C
ветер 6,9 м/с
Камчатка в порядке

Оксана ПРОКОПЕНКО - новый министр культуры Камчатского края

Оксана ПРОКОПЕНКО - новый министр культуры Камчатского края

На должность министра культуры Камчатского края назначена Оксана ПРОКОПЕНКО, сообщили в правительстве Камчатского края.

Губернатор региона Владимир СОЛОДОВ отметил приоритетные направления работы министерства на ближайшее время: создание и переосмысление формата работы музейных комплексов, окончание строительства нового театра кукол, а также необходимость пересмотра модели работы нового театрального комплекса. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость модернизации уже имеющихся объектов культуры как в краевой столице, так и в районах Камчатки.

Оксана Игоревна Прокопенко родилась 17 июня 1977 года в поселке Усть-Камчатск.В 1999 году закончила Камчатский колледж искусств по специальности «социокультурная деятельность». В 2010 году получила диплом Дальневосточного государственного технического университета имени Куйбышева по специальности «государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала с 1999 года хореографом в Усть-Камчатском центре культуры и досуга, там же в 2002 году назначена заместителем директора по культурно-досуговой деятельности и народному творчеству. В 2003 году возглавила указанное учреждение. В 2011 году назначена начальником отдела культуры, молодёжной политики, СМИ, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района. В 2018 году занимала должность заместителя главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – руководителя управления образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма. В 2020 году победила в конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела культурной политики министерства культуры Камчатского края.

24

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых