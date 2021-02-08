Оксана ПРОКОПЕНКО - новый министр культуры Камчатского края

На должность министра культуры Камчатского края назначена Оксана ПРОКОПЕНКО, сообщили в правительстве Камчатского края.

Губернатор региона Владимир СОЛОДОВ отметил приоритетные направления работы министерства на ближайшее время: создание и переосмысление формата работы музейных комплексов, окончание строительства нового театра кукол, а также необходимость пересмотра модели работы нового театрального комплекса. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость модернизации уже имеющихся объектов культуры как в краевой столице, так и в районах Камчатки.

Оксана Игоревна Прокопенко родилась 17 июня 1977 года в поселке Усть-Камчатск.В 1999 году закончила Камчатский колледж искусств по специальности «социокультурная деятельность». В 2010 году получила диплом Дальневосточного государственного технического университета имени Куйбышева по специальности «государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала с 1999 года хореографом в Усть-Камчатском центре культуры и досуга, там же в 2002 году назначена заместителем директора по культурно-досуговой деятельности и народному творчеству. В 2003 году возглавила указанное учреждение. В 2011 году назначена начальником отдела культуры, молодёжной политики, СМИ, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района. В 2018 году занимала должность заместителя главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – руководителя управления образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма. В 2020 году победила в конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела культурной политики министерства культуры Камчатского края.