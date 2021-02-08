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Курильское озеро, кальдера вулкана Узон: с октября по июль бесплатные экскурсии для камчатцев

Курильское озеро, кальдера вулкана Узон: с октября по июль бесплатные экскурсии для камчатцев

Кроноцкий заповедник отменяет плату за посещение популярных маршрутов для жителей Камчатки в низкий турсезон, сообщили в пресс-службе резервата.

Не будет взиматься плата за посещение, сопровождение и экскурсии на однодневных маршрутах в Долине гейзеров, кальдере вулкана Узон в Кроноцком заповеднике и на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике с октября по июль.

В остальные месяцы – с июля по октябрь – заповедник устанавливает для лиц с камчатской пропиской скидку в 50% на те же услуги – посещение, сопровождение государственным инспектором в целях безопасности и стандартные пешие экскурсии.

"Очень важно, чтобы камчатцы имели возможность видеть природное наследие своего региона, посетить нетронутые, красивейшие уголки дикой природы.Заповедник для этого делает всё, что от него зависит, в частности, отменяет плату за свои услуги. Остальные составляющие стоимости турпакета – услуги авиапредприятий по доставке туристов и туроператоров по организации путешествий – находятся вне сферы нашей компетенции, и на них мы повлиять не можем", – сообщил Пётр Шпиленок, директор ФГБУ"Кроноцкий государственный заповедник".

Таким образом стоимость турпакета станет дешевле приблизительно на 3-6 тысяч рублей, в зависимости от выбранного маршрута.

Руководитель заповедника также отметил, что отмена платы для камчатцев обсуждалась с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в 2020 году.

Природоохранное учреждение вынужденно не устанавливает 100%-ную скидку на услуги заповедника в пиковые месяцы турсезона - июль-сентябрь, так как в этот период самые популярные маршруты и так перегружены. Оставленная плата в 50% - это попытка отрегулировать спрос на заповедные путешествия.

"Приоритетом в развитии туризма на заповедных территориях всегда является сохранность дикой природы. Поэтому мы стремимся распределить турпоток более равномерно в течение года, чтобы снять нагрузку с природных комплексов в пиковые месяцы. Для этого мы внедряем новые технологии и подходы, развиваем инфраструктуру", – сказал Роман Корчигин, заместитель директора Кроноцкого заповедника по развитию и познавательному туризму.

Перераспределение турпотока положительно скажется на состоянии всего туристического сектора - на сегодняшний день и туроператоры, и авиапредприятия страдают от недозагруженности во все месяцы, кроме "горячей поры". Введение льготы должно мотивировать камчатцев к путешествиям в период, когда природа по-своему уникальна и не менее зрелищна, чем в традиционный высокий сезон. За медведями на Курильском озере можно наблюдать практически до декабря, а геотермальная активность Узон-Гейзерного района живописна круглый год. С октября по июль наслаждаться экскурсиями можно в большем комфорте и уединении.

Чтобы сделать путешествия по заповедным местам Камчатки доступнее, заповедник также систематически проводит конкурсы с призом –полётом в заповедник или заказник, развивает волонтёрскую программу, ежегодно в партнёрстве с туристическими фирмами и авиапредприятиями бесплатно отправляет на заповедные территории"социальные борты" с представителями социально незащищённых групп населения.

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