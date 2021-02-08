Владимир СОЛОДОВ: нужен механизм устойчивого внебюджетного финансирования рыбохозяйственной науки

В ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил необходимость усиления развития рыбохозяйственной науки как при помощи внебюджетного финансирования, так и при помощи сотрудничества с научными организациями и учреждениями.

«Считаю, что очень своевременно принятие мер, в том числе по усилению взаимодействия науки и бизнеса. Более того, это должно быть не просто разовое взаимодействие. Нам нужно выработать механизм устойчивого внебюджетного финансирования науки. На самом деле отраслевая наука находится в достаточно бедственном положении и с точки зрения численности кадров, и с точки зрения старения, и с точки зрения материального обеспечения. Кроме того, нужно усиливать взаимодействие с фундаментальной наукой. Например, в прошлом году в 5 раз были недовыловлены объёмы горбуши, которые были даны в прогнозе по путине на восточном побережье полуострова. Не были учтены фундаментальные факторы, которые могли бы подсказать исследовательские организации и университеты. Считаю, что здесь усиление взаимодействия КамчатНИРО с подведомственными Росрыболовству учреждениями, в нашем случае с КамчатГТУ, и с организациями науки, в первую очередь с Академией наук, позволили бы повысить точность прогнозирования», — сказал глава региона.

Ранее Владимир Солодов не раз вносил предложения на федеральном уровне по развитию рыбохозяйственной науки, в том числе по привлечению квалифицированных кадров для усиления инспекторского состава за счёт повышения заработной платы, а также по укреплению материально-технической базы КамчатНИРО.

Напомним, предварительный прогноз вылова лососей в Камчатском крае на путину 2020 составлял 240 тысяч тонн. Фактически была выловлена 191 тысяча тонн. На западной Камчатке при первоначальном прогнозе вылова горбуши 78 тысяч тонн освоение составило 111 тысяч тонн — 142%. Однако на восточном побережье вместо ожидаемых 83 тысяч тонн горбуши было добыто всего 19 тысяч тонн, то есть 23 %.