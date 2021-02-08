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Добыча водных биоресурсов: приоритет – активным инвесторам и действующим предприятиям

Добыча водных биоресурсов: приоритет – активным инвесторам и действующим предприятиям

В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко была рассмотрена эффективность существующих мер государственной поддержки развития рыбного хозяйства и аквакультуры и необходимость их совершенствования.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов внёс предложение по распределению квот на добычу водных биоресурсов в соответствии с инвестиционной активностью предприятий.

«Мне кажется очень важным при дальнейшем стимулировании инвестиций, при рассмотрении вопроса о следующем раунде инвестиционных квот, который сейчас активно обсуждается, учитывать активность предприятий. Так, есть компании, которые активно включились в работу. На Камчатке это колхоз имени В.И. Ленина, инвестировавший 28 миллиардов рублей на перспективу до 2026 года. Есть менее активные предприятия или вообще не участвующие в первом раунде. Поэтому если мы пойдём путём изъятия дополнительного объёма квот, то пострадают и те, кто не участвовал в первом раунде, и те, кто полностью вложились в него. В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность механизмов стимулирования инвестиций, в том числе введя понятия инвестиционного норматива. Если предприятие в первый раунд выполнило его, мы сохраняем за ним объём квот по историческому принципу. Если же предприятие до сих пор не осуществляло инвестиции и в прибрежную переработку, и в строительство судов, то предприятие будет ставится перед выбором: либо соответствующие инвестиции осуществлять, либо эти квоты будут перераспределены тем предприятиям, которые готовы вкладываться в инвестпроекты», — сказал Владимир Солодов.

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