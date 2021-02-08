 
В Петропавловске-Камчатском 23:57, 08 Февраля, понедельник
ночью -6°C
днем -3°C
ветер 4,7 м/с
Завтра 09 Февраля
-7 ... -2°C
ветер 7,2 м/с
Камчатка в порядке

В Камчатском кукольном театре будет новый худрук

В Камчатском кукольном театре будет новый худрук

Конкурс на должность художественного руководителя Камчатского театра кукол объявят в правительстве региона, сообщили в краевом министерстве культуры.

«В данный момент начались работы по организации конкурсных процедур на замещение должности художественного руководителя Камчатского театра кукол. Министерство культуры приглашает к участию в конкурсе профессионалов сферы культуры. На равных условиях будут рассмотрены все кандидатуры. В состав конкурсной комиссии войдут представители исполнительных органов государственной власти, заслуженные работники культуры и общественные деятели. Правительство и министерство культуры Камчатского края в своей деятельности всегда придерживаются принципов открытости и прозрачности», — рассказала министр культуры Камчатского края Оксана ПРОКОПЕНКО.

Кандидатом на должность руководителя учреждения культуры может стать лицо, достигшее возраста 18 лет, владеющее государственным языком Российской Федерации и соответствующее требованиям к руководителям учреждений культуры.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Кандидату необходимо представить анкету, творческий проект, пройти тестирование и индивидуальное собеседование. Творческий проект претендента будет оцениваться с точки зрения актуальности, социальной значимости, соответствия тематике направления деятельности учреждения культуры, инновационности, уникальности, реалистичности и др.

Тестирование представляет собой испытание, связанное с выбором правильных ответов на поставленный перед ним в перечень вопросов.

На индивидуальном собеседовании кандидаты на должность руководителя учреждения культуры защищают творческий проект в виде презентационной версии.

Объявление о проведении отбора кандидатов, квалификационные требования, сроки и порядок приема документов на должность руководителя учреждения культуры будут размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

театр кукол
68

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых