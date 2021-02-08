В Камчатском кукольном театре будет новый худрук

Конкурс на должность художественного руководителя Камчатского театра кукол объявят в правительстве региона, сообщили в краевом министерстве культуры.

«В данный момент начались работы по организации конкурсных процедур на замещение должности художественного руководителя Камчатского театра кукол. Министерство культуры приглашает к участию в конкурсе профессионалов сферы культуры. На равных условиях будут рассмотрены все кандидатуры. В состав конкурсной комиссии войдут представители исполнительных органов государственной власти, заслуженные работники культуры и общественные деятели. Правительство и министерство культуры Камчатского края в своей деятельности всегда придерживаются принципов открытости и прозрачности», — рассказала министр культуры Камчатского края Оксана ПРОКОПЕНКО.

Кандидатом на должность руководителя учреждения культуры может стать лицо, достигшее возраста 18 лет, владеющее государственным языком Российской Федерации и соответствующее требованиям к руководителям учреждений культуры.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Кандидату необходимо представить анкету, творческий проект, пройти тестирование и индивидуальное собеседование. Творческий проект претендента будет оцениваться с точки зрения актуальности, социальной значимости, соответствия тематике направления деятельности учреждения культуры, инновационности, уникальности, реалистичности и др.

Тестирование представляет собой испытание, связанное с выбором правильных ответов на поставленный перед ним в перечень вопросов.

На индивидуальном собеседовании кандидаты на должность руководителя учреждения культуры защищают творческий проект в виде презентационной версии.

Объявление о проведении отбора кандидатов, квалификационные требования, сроки и порядок приема документов на должность руководителя учреждения культуры будут размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края.