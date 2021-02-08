Владимир СОЛОДОВ: Камчатка может стать ведущим научным центром в РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудил с представителями научной сферы Камчатского края проекты, исследования и перспективы развития разных научных направлений. Встреча была приурочена ко Дню российской науки.

«Для меня развитие науки и технологий на Камчатке имеет первоочередное значение. Перед правительством стоит задача сделать жизнь на полуострове благополучной, чтобы отовсюду люди приезжали на Камчатку, а самые талантливые оставались здесь. Для этого необходимо, чтобы здесь были интересные, мотивирующие, уникальные возможности по самореализации, которые во многом формируются наукой и высшим образованием. В этом смысле уникальные научные возможности полуострова позволяют нам ставить достаточно амбициозные задачи — сделать Камчатку ведущим научным центром в Российской Федерации. Вероятно, нишевым в силу численности населения, инфраструктурных ограничений, отдалённости и так далее, но в этих нишах мы можем стать ведущим центром в России, а по некоторым направлениям и в мире. Мне кажется, что такая амбициозная постановка вопроса соответствует восприятию нашего потенциала и на уровне министерства науки и высшего образования. Но для того, чтобы продвигать науку на Камчатке, нам нужно выработать систему приоритетов», — сказал Владимир Солодов, поздравив присутствующих с профессиональным праздником.

В ходе встречи, которая прошла в формате открытого микрофона, представители разных научных организаций региона поделились своими достижениями в различных отраслях, рассказали о своей работе и планах на будущее, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Добавим, сегодня на территории Камчатского края действует 7 научных организаций.

ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области вулканологии, сейсмологии и геодинамики зон перехода океан-континент. Основные направления деятельности Института связаны с геологическими, геофизическими, геохимическими и геотермальными процессами вулканической деятельности, вулканогенным рудообразованием, геоэкологией, прогнозом землетрясений и извержений вулканов, цунамиопасностью.

ФГБУН Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук проводит исследования по следующим направлениям: физико-математические науки, взаимодействие в системе ближнего космоса и геосфер в энергоактивных зонах Дальнего Востока.

Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН проводит исследования в области гидробиологии, экологии растений, орнитологии.

Камчатский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» проводит комплексные рыбохозяйственные научные исследования, оценку запасов гидробионтов и разработку рекомендаций по их рациональному изъятию промысловым флотом, организует и выполняет комплексные океанологические, гидробиологические и другие исследования среды обитания промысловых гидробионтов дальневосточных морей, разрабатывает годовые и перспективные прогнозы вылова промысловых гидробионтов в восточной части Охотского моря, западной части Берингова моря, в тихоокеанских водах Камчатки и во внутренних водоемах Камчатского края для текущего и долгосрочного планирования развития отрасли.

ФГБНУ Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наукпроводит научные исследования по развитию промышленного потенциала Камчатки: никеленосных рудно-магматических центров южной части Срединного кристаллического массива Камчатки; закономерности размещения, геохимия кобальт-медно-никелевых месторождений, влияния электромагнитного поля на движение потоков дисперсной фазы, содержащее диамагнитные частицы, с целью разработки новых методов обогащения дисперсного немагнитного сырья, месторождений и рудопроявлений Камчатской никеленосной провинции и др.

Основные направления деятельности ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» — это разработка основ ландшафтно-адаптивной системы земледелия, семеноводство и разработка технологий возделывания картофеля, селекция многолетних трав, картофеля, жимолости, подбор и размножение перспективных сортов ягодных культур, совершенствование механизма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий в новых экономических условиях, разработка технологий в отраслях животноводства.

Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» проводит комплексные сейсмологические и геофизические исследования геодинамических процессов в зоне субдукции Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, ведет сейсмический и геофизический мониторинг твердой Земли, включающий производство наблюдений, разработку и развитие методов и средств сбора, обработки и интерпретации сейсмологических и геофизических данных, прогнозирует землетрясения и извержения вулканов Камчатки, оценивает сейсмическую опасность и проводит оперативное оповещение центральных и местных органов власти, заинтересованных ведомств и организаций о землетрясениях и извержениях вулканов и о возможных последствиях деятельности прогнозируемых землетрясений и извержений вулканов.

Помимо этого, на территории региона расположено пять образовательных организаций высшего образования, которые также ведут научную деятельность: ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли, Академия госслужбы и Камчатский филиал Российского университета кооперации.