С начала года на Камчатке родилось 340 малышей

За прошлую неделю органами ЗАГС Камчатского края зарегистрировано рождение 80 малышей. Мальчиков назвали Виктор, Дмитрий, Лев, Богдан, Артур, Константин, Михаил, Тимофей, Максим. Девочек - Алиса, Василиса, София, Майя, Мия, Аделина, Милана, Виолетта, Злата, Александра, Наталья.

При этом на позапрошлой неделе детей родилось меньше — 76. Всего же с начала года в Камчатском крае зарегистрировано рождение 340 малышей.

Что касается браков и разводов, на прошлой неделе зарегистрировали брак 39 семей, расторгли — 45. На позапрошлой неделе эти цифры — 44 и 41, соответственно. Всего с начала года скрепили свои судьбы узами брака 195 семей. Общее количество разводов с начала года – 196.