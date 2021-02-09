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Этнодеревня появится на биатлонном комплексе в день открытия «Берингии»

Этнодеревня появится на биатлонном комплексе в день открытия «Берингии»

Этническая зона станет одним из главных элементов праздника в честь открытия зимнего фестиваля «Берингия», которое пройдет 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.

«Этноплощадка расположится слева от главного входа. Здесь будет показан быт коренных народов Севера, организованы фотозоны с оленями, этнические танцы и игры. Будет дегустация оленины, рыбных паштетов. Мы с удовольствием приглашаем гостей на этот праздник. Будет где посидеть и согреться, будет что посмотреть и послушать», – рассказал подрядчик по этноплощадке и кулинарной битве Дмитрий Жебровский.

Кроме этого, пройдут мастер-классы по пошиву национальных украшений, выставка изделий из костей морских животных, соревнования по дисциплинам северного многоборья.

Праздник, посвященный открытию фестиваля «Берингия — 2021», пройдет 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Этническая площадка будет работать с 12:00 до 17:00. Вход на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, а также на развлекательные площадки в эти дни будет свободный.

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