В большой гонке «Берингия» примут участие не менее 13 каюров

Заявочная кампания для участия в основной гонке зимнего фестиваля «Берингия» завершена. Тринадцать каюров подали заявки для участия в большой гонке, которая стартует 28 февраля из села Эссо.

В этом году в соревнованиях примут участие Андрей Семашкин, Николай Левковский, Валентин Левковский, Абдурасул Холмуродов, Вячеслав Демченко, Дмитрий Ичанга, Андрей Казаков, Валерий Чуприн, Алексей Попов, Герман Айначгин, Евгений Кутынковав, Андрей Притчин и Юлия Притчина, она дебютант в гонке.

«Тринадцать человек заявились на сегодняшний момент, но мы отрабатываем заявку четырнадцатого каюра. Это Михаил Шелковин, представитель Карелии. Он уже участвовал в гонке в 2019 году и занял тогда второе место. Сейчас у Михаила проблема с доставкой: авиакомпания выставила неподъемную сумму за перевозку. Мы ищем возможность решить вопрос, может быть, привлечь спонсоров, чтобы все-таки привезти его на гонку. Кстати, тринадцатого стартового номера среди тех, кто участвует в большой «Берингии», не существует. Мы его всегда убираем», – рассказал руководитель гонки «Берингия-2021» Андрей Рудович.

В этом году в гонке примут участие шесть чемпионов «Берингии» прошлых лет.

«Заявился Алексей Попов, представитель Усть-Хайрюзово, он чемпион 2005 года. Алексей не участвовал в гонке пятнадцать лет и в этом году решил заявиться и попробовать вновь выйти на трассу именно в юбилейной, тридцатой, «Берингии», – добавил Андрей Рудович.

Среди тех, кто заявился на участие в «Берингии-2021», чемпионами прошлых лет были Андрей Семашкин (2015, 2014, 2013, 2012), Николай Левковский (2009, 2008, 2001), Валентин Левковский (2018, 2017, 2016), Вячеслав Демченко (2019), Алексей Попов (2005) и Андрей Притчин (2011, 2010, 2003, 2002).

Гонка на собачьих упряжках «Берингия» в 2021 году пройдет по маршруту от села Эссо до поселка Оссора. Каюрам предстоит пройти 12 этапов и около 950 километров пути. Обычно на это уходит около трех недель. Предварительная дата финиша – 13 марта.

Все основные мероприятия «Берингии — 2021» находятся на финальной стадии готовности, в том числе в сфере безопасности, медицины и организации дорожного движения в период проведения массовых праздников.

Ожидается, что основные мероприятия посетят руководители федеральных органов власти, представители субъектов России, а также зарубежные гости.

В этом году «Берингия» будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», основная гонка по маршруту Эссо-Оссора, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все мероприятия пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.