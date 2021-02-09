На участие в гонке «Дюлин» заявилось рекордное число юных каюров

Завершилась заявочная кампания по участию в детской гонке на собачьих упряжках «Дюлин» и в гонке-прологе «Берингия – 2021». Оба мероприятия пройдут в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021».

В гонке-прологе примут участие 43 каюра, а в «Дюлине» – 74 юных спортсмена. Это рекорд гонки.

«23 участника «Дюлина» будут выступать в категории «нарта-спринт 2 собаки», это дети в возрасте от 7 до 11 лет. 21 участник в возрасте от 12 до 14 лет также стартует в категории «нарта-спринт 2 собаки» и 30 участников в возрасте от 13 до 17 лет будут выступать в категории «нарта-спринт 4 собаки». В 2020 году на старт вышло 68 юных каюров, так что пока участников больше, чем в прошлом году», – рассказал Константин Хмелевский, министр спорта Камчатского края.

В этом году «Дюлин» пройдет в выходной день, 21 февраля. На биатлонном стадионе имени Виталия Фатьянова зрители смогут посмотреть гонку и принять участие в культурной программе, увидеть выступления творческих коллективов.

22 февраля, в нерабочий понедельник, на биатлонном стадионе пройдет большой праздник, главным событием которого станет гонка-пролог «Берингия – 2021». И здесь каюров больше, чем в прошлом году, – 43 против прошлогодних заявившихся 40 человек (на старт было выставлено 33 упряжки).

«Основное новшество этого года, что стартовые номера будут разделены – будут желтые манишки и синие манишки. Первыми стартуют те, кто собирается идти в большую «Берингию». Они будут в желтых манишках. Это сделано для того, чтобы гости фестиваля увидели этих отважных людей. Другие спортсмены стартуют после них, они будут в синих манишках», – сообщил Константин Хмелевский.

Напомним, в этом году «Берингия» будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», основная гонка по маршруту Эссо-Оссора, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все мероприятия пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.