Учитель английского языка с Камчатки вошла в топ-15 лучших педагогов России

Учитель английского языка из Николаевской школы Алёна МИНИНА стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020» и вошла в топ-15 лучших педагогов страны.

В Волгограде, где проходил конкурс, из 85 лучших учителей–победителей региональных этапов были выбраны 15 лауреатов престижного педагогического конкурса. Они прошли серьезный отбор, участвовали в различных испытаниях: открытых уроках, классных часах и мастер-классах.

«У каждого из конкурсантов было что показать, при этом мы с огромным удовольствием учились друг у друга. Чем больше будет таких конкурсов, тем больше возможностей поднять престиж профессии учителя. На таких масштабных конкурсах мы видим новые технологии и нестандартные методики преподавания, которые теперь сможем применять в своих школах. Помимо конкурсных испытаний, мы с коллегами много общались и поняли, что есть проблемы, которые существуют не только в одной какой-то маленькой школе, но и во всех регионах, и обсудили пути решения этих проблем», - рассказала лауреат конкурса «Учитель года России» Алена Минина.

Напомним, конкурс «Учитель года России -2020» проходил с 25 января по 2 февраля в Волгограде. 85 лучших учителей из всех субъектов Российской Федерации продемонстрировали своё мастерство на конкурсных испытаниях, после этого были определены 15 лауреатов. Уже из числа лауреатов жюри выбрало пятёрку призёров конкурса.Победителем стал учитель математики из Ростовской области Михаил Гуров.