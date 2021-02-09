 
В Петропавловске-Камчатском 21:20, 09 Февраля, вторник
ночью -8°C
днем -2°C
ветер 7,8 м/с
Завтра 10 Февраля
-6 ... -1°C
ветер 5,8 м/с
Камчатка в порядке

«Без срока давности»: всероссийскую историческую выставку открыли в Петропавловске-Камчатском

«Без срока давности»: всероссийскую историческую выставку открыли в Петропавловске-Камчатском

Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории «Без срока давности» открылась 8 февраля в 63 регионах России.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы.

В Камчатском крае экспозиция, представленная 24 информационными стендами, раскрывающими историю трагедии мирного населения на оккупированных территориях РСФСР, планируется к открытию в конце февраля. 8 февраля данный проект стартовал в цифровом формате на базе МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

«Посетители выставки "Без срока давности" смогут ознакомиться с документами, многие из которых представлены впервые. Экспозиция ориентирована на людей разного возраста. Она позволяет передать последующим поколениям все накопленные знания о реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук», — рассказала заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Виктория Подлесная.

16

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых