«Без срока давности»: всероссийскую историческую выставку открыли в Петропавловске-Камчатском

Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории «Без срока давности» открылась 8 февраля в 63 регионах России.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы.

В Камчатском крае экспозиция, представленная 24 информационными стендами, раскрывающими историю трагедии мирного населения на оккупированных территориях РСФСР, планируется к открытию в конце февраля. 8 февраля данный проект стартовал в цифровом формате на базе МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

«Посетители выставки "Без срока давности" смогут ознакомиться с документами, многие из которых представлены впервые. Экспозиция ориентирована на людей разного возраста. Она позволяет передать последующим поколениям все накопленные знания о реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук», — рассказала заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Виктория Подлесная.