Бизнес считает перспективным проект «Заповедная Камчатка»

Проект создания на юге полуострова туристско-рекреационного кластера «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лосося», разработанный дирекцией Кроноцкого заповедника при содействии Правительства края, вызвал значительный прикладной интерес у предпринимателей региона, занятых не только в сфере индустрии гостеприимства, но и в других отраслях экономики. Об этом рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Константин Коротов.

На акционерное общество Правительством края возложена задача сопровождения проекта, который получил высокую экспертную оценку на проводившемся в Москве Агентством стратегических инициатив Всероссийском конкурсе туристско-рекреационных кластеров и концепций развития экотуризма в РФ. Курирует проект эксперт-аналитик КРКК Марат Зиятдинов. Он рассказал, что основная цель сопровождения Корпорацией деловой инициативы заключается в привлечении к её реализации широкого круга частных инвесторов.

На территории «Заповедной Камчатки» компактно расположены десятки уникальных памятников природы, она характеризуется широким ландшафтным разнообразием, эндемичной флорой и фауной. Концепция туристско-рекреационного кластера предполагает создание новых экскурсионных маршрутов, баз отдыха, других объектов индустрии гостеприимства, районов фотосафари и участков трофейного любительского рыболовства. Проект также предусматривает развитие транспортной инфраструктуры.

Она должна обеспечить доставку и комфортное передвижение по туристическим маршрутам «Заповедной Камчатки» до 14 тысяч посетителей на первом этапе – в 2022 году, и до 40 тысяч в последующем. Для обслуживания дорожной сети планируется создать специализированное муниципальное предприятие.

Разработчики проекта акцентируют внимание на его социальной составляющей. Кластер предоставит до ста дополнительных рабочих мест населению расположенных здесь поселков, в целом улучшит качество жизни в одном из самых отдаленных уголков полуострова.

К настоящему времени о принципиальном согласии участвовать в реализации проекта заявили несколько потенциальных инвесторов. Среди них акционерное общество «Озерновский РКЗ №55», общества с ограниченной ответственностью «Фанталис», «RussiaDiscovery». Инвестиции трех компаний могут составить около четверти миллиарда рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Витязь-аэро», которое является крупнейшим оператором воздушных туристических перевозок в регионе, при определенных условиях, готово вложить в модернизацию аэропорта поселка Озерновского, расположенного в границах кластера «Заповедная Камчатка», около 200 миллионов рублей.

Готовы подключиться к реализации проекта и другие предприниматели.

На днях в Корпорации развития Камчатки состоялись переговоры с генеральным директором ООО «Дилижанс» Еленой Авраменко и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Край вулканов» Эдуардом Фроловым. Обе компании – старожилы туристического бизнеса Камчатки. «Дилижанс» в сфере индустрии гостеприимства работает более 20 лет, «Край вулканов» – 12.

Предприниматели интересовались алгоритмом получения на территории кластера земельных участков вблизи термальных источников. В планах Елены Авраменко и Эдуарда Фролова строительство баз отдыха для размещения туристов с многосуточной программой пребывания в «Заповедной Камчатке», формирование новых экскурсионных маршрутов. Предприниматели получили исчерпывающие консультации по интересующим их вопросам.

Елена Авраменко рассказала, что в предложенной концепции ТРК «Заповедная Камчатка» её в значительно большей степени, чем перспективы увеличения туристического потока, привлекли природосберегающая направленность проекта и его акцентированность на широкое привлечение местного населения к реализации рекреационных программ.

«Жители юга Камчатки смогут получить новые интересные профессии, организовать самостоятельное дело, не связанное с традиционными для них промыслом и переработкой морепродуктов. Как мне кажется, формирование ТРК «Заповедная Камчатка» повысит транспортную доступность и общую комфортность проживания в агломерации поселков на юге Усть-Большерецкого района», – считает Елена Авраменко.

Руководители ООО «Дилижанс» и «Край вулканов» получили приглашение посетить территорию будущего туристско-рекреационного кластера для выбора инвестиционных площадок в составе участников выездного совещания рабочей группы.

Оно пройдет под руководством заместителя председателя Правительства края Романа Василевского. На выездном совещании, в котором примут участие представители КРКК, планируется обсудить концепцию проекта и этапы его реализации с инвесторами и жителями Усть-Большерецкого муниципального района.