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Камчатка в порядке

Прокуратура выявила задержку зарплаты медикам

Прокуратура выявила задержку зарплаты медикам

Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы в городских поликлиниках № 1 и № 3 Петропавловска-Камчатского.

«Установлено, что задолженность по оплате труда в этих учреждениях здравоохранения имелась частично за декабрь 2020 года и январь 2021 года, - сообщили в прокуратуре Камчатского края. - Причиной задержки явилось несвоевременное перечисление субвенции Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края».

До медицинских организаций денежные средства доведены 28 января текущего года. В настоящее время задолженность перед медиками погашена в полном объеме.

Проверка продолжается.

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