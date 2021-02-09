Прокуратура выявила задержку зарплаты медикам

Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы в городских поликлиниках № 1 и № 3 Петропавловска-Камчатского.

«Установлено, что задолженность по оплате труда в этих учреждениях здравоохранения имелась частично за декабрь 2020 года и январь 2021 года, - сообщили в прокуратуре Камчатского края. - Причиной задержки явилось несвоевременное перечисление субвенции Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края».

До медицинских организаций денежные средства доведены 28 января текущего года. В настоящее время задолженность перед медиками погашена в полном объеме.

Проверка продолжается.