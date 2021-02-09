Женщина приговорена на 10 месяцев условного срока за избиение инспектора ПДН

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Усть-Камчатска, избившей инспектора по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) 33-летняя женщина приговорена к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Судом установлено, что в сентябре 2020 года, не желая давать объяснения и быть привлеченной к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, женщина нанесла побои сотруднику полиции – инспектору по делам несовершеннолетних» - пояснили в прокуратуре.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка).

Приговор не вступил в законную силу.