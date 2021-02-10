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«Герои Великой Победы – 2021»: камчатцев приглашают поучаствовать во Всероссийском литературном конкурсе

«Герои Великой Победы – 2021»: камчатцев приглашают поучаствовать во Всероссийском литературном конкурсе

Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы» проходит уже в седьмой раз. На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии, тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Все участники независимо от результата смогут получить «Сертификат участника конкурса» в печатном виде в сроки, назначенные дирекцией конкурса. Победителей определят в сентябре, а чествование победителей в торжественной обстановке состоится в декабре, если позволит эпидемиологическая обстановка.По итогам конкурса будет издана книга с лучшими работами.

Подробная информация о конкурсе предоставлена на сайте: http://героивеликойпобеды.рф/

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