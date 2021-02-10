На горе Морозная 10-летний мальчик получил травмы

Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства получении травмы подростком при катании с горы Морозная на территории Елизовского района, сообщили в СУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, днём 07 февраля 2021 года во время катания на горных лыжах на трассе № 2 горы Морозная 10-летний мальчик упал, получив травмы. Несовершеннолетний госпитализирован в учреждение здравоохранения», - пояснили в СК.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.