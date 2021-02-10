Полиция устанавливает личности подозреваемых

Сотрудники уголовного розыска в Петропавловске-Камчатском устанавливают личности и местонахождение граждан, подозреваемых в совершении противоправного деяния, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

Граждан запечатлела камера видеонаблюдения в одной из организаций, расположенных неподалеку от места происшествия.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении возможных подозреваемых, просят сообщать по телефонам: 8 (415 2) 42-44-01; 8-924-784-30-03 или 02.