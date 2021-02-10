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Прокуратура оценит безопасность горнолыжных трасс на горе Морозная на Камчатке

Прокуратура оценит безопасность горнолыжных трасс на горе Морозная на Камчатке

Проверку по факту получения 10-летним ребенком травмы во время катания на горных лыжах на горе Морозная в Елизовском районе начала прокуратура Камчатского края.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 февраля.

«Установлено, что подросток не является профессиональным спортсменом, находился на горнолыжном склоне с родителями, как турист, - сообщили в надзорном ведомстве. - По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами спортивной школы олимпийского резерва «Морозная» требований законодательства по обеспечению безопасности горнолыжных трасс для туристов.

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