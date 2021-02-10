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Юрий ТРУТНЕВ: Наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны

Юрий ТРУТНЕВ: Наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о ситуации с экспортом рыбной продукции Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и мерах по защите интересов отечественных рыбопромышленников.

В совещании приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и представители крупных рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока.

«Отрасль, связанная с добычей биологических ресурсов, является на Дальнем Востоке одной из системообразующих. В округе добывается более 70 % российской рыбы. Общий объём составляет 3,6 млн тонн. В то же самое время в этом году мы столкнулись с затруднениями, связанными с ограничением, а потом и запретом ввоза российской рыбной продукции в Китай, куда экспортировалось более 60 % рыбы. Есть существенная угроза экономическим интересам России, кроме того, просто доходам граждан, которые работают в этой отрасли. Меры для изменения ситуации федеральными органами исполнительной власти, Правительством предприняты. В основном они остались без ответа с китайской стороны. Совершенно очевидно одно: нельзя быть сильно зависимыми от экспорта в одну какую-то страну, необходимо проработать вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности переработки внутри страны, на Дальнем Востоке», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Правительством КНР в качестве меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение о практически полном закрытии китайских портов для выгрузки мороженой рыбопродукции. Введённые ограничения в работе портов негативно влияют на экспорт российской рыбопродукции в КНР и, как следствие, оказывают такое же воздействие на работу российского добывающего флота. В первую очередь это связано с нехваткой транспортных судов и затовариванием мест хранения произведённой продукции. По данным Росрыболовства, в порту г. Циндао производится выгрузка рыбопродукции только в рефконтейнерах. В порту г. Далянь выгрузка не производится с 22 декабря прошлого года. В ожидании находятся пять российских судов с объёмом груза более 11 тыс. тонн, одно из которых прошло все предписанные китайскими властями процедуры в конце прошлого года. Ещё одно судно ушло из порта 7 февраля, не дождавшись разгрузки. Небольшими объёмами экспорт российской продукции в Китай осуществляется через корейский порт Пусан.

Обсуждались меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и мероприятия по восстановлению беспрепятственных поставок рыбной продукции в КНР. По словам заместителя руководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Савенкова, Россельхознадзор передал китайской стороне документы о проведении аттестации 105 судов и заводов, задействованных в промысле и переработке минтая. Китайская сторона ответа по поводу возможности приёмки аттестации не дала.

Росрыболовством совместно с торговыми сетями, трейдерами, операторами подвижного состава и собственниками холодильных мощностей осуществляется анализ возможности поставок рыбопродукции из ДФО в другие регионы для дальнейшей реализации. С переработчиками обсуждается вопрос увеличения выпуска рыбопродукции высокой степени переработки на предприятиях и на добывающих судах.

Ведётся работа в рамках выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о введении механизма «квоты в обмен на инвестиции». Задача этого механизма состоит в том, чтобы деньги, которые зарабатываются на рыбном промысле, вкладывались в строительство новых заводов и судов. В частности, квоты были выделены под строительство в ДФО 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко выступил с предложением при распределении квот на добычу водных биоресурсов сохранять исторический принцип в отношении активных инвесторов или отдавать приоритет действующим предприятиям. Кроме того, он отметил необходимость поддержки рыбопромышленных предприятий в части строительства прибрежных заводов, что в будущем могло бы исключить влияние решений внешних партнёров на экономику регионов.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам. Минсельхоз России совместно с Минвостокразвития России разработают программу по увеличению объёма рыбоперерабатывающих мощностей на территории Дальнего Востока, в том числе рассмотрят возможность по созданию отраслевой территории опережающего развития и размещения этой ТОР в нескольких регионах ДФО.

«Мы будем сокращать сроки экспертизы, будем выделять землю, будем формировать преференциальный режим — это всё будет предоставляться в максимально быстрые сроки, чтобы через полтора, максимум два года, у нас в Российской Федерации, на нашем Дальнем Востоке были построены заводы, которые полностью перекрывают производство в Китае филе минтая, произведённого из российской рыбы, для дальнейшего экспорта в третьи страны. Мы ни от кого зависеть не должны», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в декабре Китай приостановил приём рыбной продукции из России в последнем доступном для неё морском порту Далянь. Вместе с тем КНР остаётся основным импортёром минтая, добываемого во время охотоморской путины.

Органы власти Китайской Народной Республики опубликовали два технических руководства для контроля и профилактики коронавируса при осуществлении производства, хранения и транспортировки продукции водного промысла и аквакультуры, предназначенной для экспорта на территорию КНР. Пока китайские порты остаются закрытыми для экспорта до 12 февраля.

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