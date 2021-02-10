Расходы бюджета Камчатки на социальную сферу будут увеличены

Минфин Камчатского края подготовил и внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект за подписью губернатора о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ будет рассмотрен на сессии 25 февраля 2021 года.

В соответствии с законопроектом расходы регионального бюджета на 2021 год увеличились на 16,5 миллиарда рублей и составят 94,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра финансов Камчатского края Вячеслав ТАРАКАНОВ.

«Основные источники увеличения расходов – безвозмездные поступления из федерального бюджета, от организаций и остатки средств бюджета, неизрасходованные в прошлом году. Средства будут направлены на решение наиболее значимых вопросов Камчатского края. Деньги из федерального бюджета в размере 465 миллионов рублей будут направлены на строительство трубопровода холодного водоснабжения и канализационный коллектор в Вилючинске. Немаловажной частью расходов краевого бюджета является социальная сфера. Продолжится начисление региональных социальных доплат к пенсии. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 80 миллионов рублей», — рассказал Вячеслав Тарканов.

В Камчатском крае продолжается реализация инициативы главы государства Владимира Путина об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы. В 2021 году на эти цели государство выделило краю 277 миллионов рублей.

Кроме того, благодаря федеральному финансированию будут осуществляться выплаты учителям за классное руководство. Общая сумма выделенных на ежемесячное денежное вознаграждение средств составляет 381 миллион рублей.

Что касается финансовых поступлений в краевой бюджет от организаций, за счет средств ПАО «РусГидро» в размере 9,8 миллиарда рублей предусмотрено снижение тарифов на электроэнергию для компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим предприятиям. За счёт этого будут снижены тарифы на электроэнергию для всех групп населения, в том числе для юридических лиц.

Кроме того, увеличены ассигнования на поддержку и развитие северного оленеводства в Камчатском крае на сумму 50 миллионов рублей.

«Остатки средств краевого бюджета, неиспользованные по состоянию на 1 января, будут направлены на не менее значимые направления. 655 миллионов рублей в Камчатском крае направят на реализацию инвестиционных мероприятий. Наиболее значимым объектом, куда будут выделены средства, станет строительство краевой больницы. На это потратят 360 миллионов рублей из краевого бюджета», — добавил врио министра финансов Камчатского края.

160 миллионов рублей будет потрачено на решение значимых вопросов в сфере здравоохранения. В числе прочих за эти средства будет приобретено оборудование для скринингового обследования новорожденных для ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», увеличены ассигнования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, приобретены лекарства для отдельных категорий граждан и т.д.