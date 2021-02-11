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Рысь горожанам не померещилась: животное отловлено и возвращено в лес

Рысь горожанам не померещилась: животное отловлено и возвращено в лес

10 февраля в Петропавловске-Камчатском, на ул. Владивостокской охотоведы отловили рысь, которую неоднократно встречали жители краевой столицы, сообщили в Министерстве природы Камчатского края.

Госинспекторы КГКУ «Служба по охране животного мира» искали рысь в среду с 23:00 до 00:30.

«Рысь впервые была отловлена с использованием дистанционного инъектора с привлечением опытного ветеринара, который приготовил необходимые препараты с учетом веса дикого животного и особенностей его организма,- сказали в Минприроды. - После того как рысь уснула, был произведен ее визуальный осмотр: никаких повреждений и признаков заболеваний у нее не обнаружено, внешнее состояние соответствует времени года».

Сообщается, что отловленная рысь была отвезена в лесной массив и после пробуждения выпущена в естественную среду обитания в том месте, где наблюдается присутствие зайца, куропаток и других мелких лесных животных.

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