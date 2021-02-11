Ассортимент проекта «Камчатская рыба» обещают расширить

В этом году ассортимент продукции губернаторского проекта «Камчатская рыба» увеличится в два раза. Также откроются новые точки продаж. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Александр Кузнецов в программе «Лицом к лицу».

«Всего на конец 2020 года было реализовано около 110 тонн рыбопродукции и более 40 тонн продукции из кальмара. На этот год мы планируем добавить в два раза больше рыбы в проект и развивать дополнительные торговые точки», — сказал зампред.

В рамках проекта «Камчатская рыба» реализуется продукция ОА «Океанрыбфлот» и Рыболовецкого колхоза имени Ленина. С января этого года в продажу поступила охлажденная рыба ООО «Камчаттралфлот» по сниженной цене.

Запланировано проведение переговоров с ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод». Прорабатывается вопрос о заключении соглашения по поставкам в период путины 2021 года примерно 200 тонн лосося. Этого должно хватить до путины следующего года.

Помимо этого, на территории Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска открыты 19 специализированных магазинов по продаже рыбы и морепродуктов, принадлежащих рыбохозяйственным предприятиям края. В торговых точках отдельных компаний цена на продукцию фактически не менялась с 2016 года.

Реализация рыбной продукции населению в иных районах Камчатского края в настоящее время осуществляется путем взаимодействия рыбохозяйственных организаций с населением на территории соответствующего муниципального образования.

Напомним, социальный проект «Камчатская рыба» был запущен на территории региона в июне прошлого года по инициативе главы субъекта Владимира Солодова. К участию присоединились крупные предприятия региона. В рамках проекта жители краевой столицы, Елизова, Вилючинска и Милькова могут приобрести рыбопродукцию по доступным ценам.